"The Horror of Dolores Roach": vous ne mangerez plus d’empanadas de votre vie sans penser à cette série

Dolores se fait finalement héberger par Luis, vieille connaissance qui tient un restaurant d’empanadas juste en bas de l’immeuble. L’Américaine d’origine portoricaine accepte son offre de squatter son sous-sol dans lequel elle établira un salon de massage. Surnommée “Magic hands”, l’ancienne taularde semble, enfin, lancée sur la voie de la réinsertion jusqu’à ce que le propriétaire de l’immeuble débarque pour se faire remettre les vertèbres d’aplomb.

Lors de la séance, ce dernier tente de lui toucher les fesses. Dolores voit rouge et lui brise le cou. Pour l’aider à cacher le corps, Luis décide de dépecer le cadavre “façon kebab” et d’offrir une nouvelle recette à ses clients. Le début des galères pour ce duo foireux, car le proprio véreux ne sera pas le seul à finir son existence dans un chausson en pâte feuilletée.

Prime Video avait récemment mis en avant une femme serial killeuse vengeresse dans une série (Swarm de Donald Glover). La plateforme stream d’Amazon récidive avec The Horror of Dolores Roach★★. Derrière cette série, on retrouve Aaron Mark, créateur du podcast de fiction éponyme qu’il a créé pour Spotify. Un podcast lui-même tiré de sa pièce de théâtre Empanada Loca, seule-en-scène jouée à New York en 2015 par l’actrice Daphne Rubin-Vega (Sexcrimes, Smash…).

Moderniser Sweeney Todd

En visionnant les huit épisodes de cette comédie horrifique burlesque, il est difficile de ne pas penser à Sweeney Todd. Aaron Mark a admis s’être inspiré du barbier de Fleet Street (personnage dont s’est emparé, entre autres, Tim Burton) qui farcissait, pour rappel, les friands de son épouse avec les dépouilles de ses clients.

Le cannibalisme est décidément à la mode dans les fiction avec, récemment, Barbaque de Fabrice Eboué, la série Yellowjackets (dont la saison 2 débarque sur BeTV), Bones and All avec Timothée Chalamet ou encore Grave de Julia Ducournau. Sans oublier, l’histoire sordide du (vrai) serial killer Jeffrey Dahmer racontée sur Netflix.

Il y a, bien évidemment, des scènes de violence gore et une atmosphère complètement “creepy” qui dénote avec la personnalité solaire de Dolores, campé par Justina Machado. L’actrice connue notamment pour Six Feet Under, excelle dans son rôle de femme latina en colère et en guerre contre les injustices et la connerie des hommes. On imagine, pourtant, avec peine ce personnage faire du mal à une mouche. Les fans d’enquêtes crédibles devront passer leur tour, vu la grossièreté des péripéties et le manque de flair des policiers.

Le duo de pieds nickelés, Luis Batista/Dolores Roach, fonctionne bien. ©Prime Video

Si l’on fait fi, aussi, des quelques longueurs et blagues potaches, d’une romance un peu bizarre au milieu de tout ce bazar, la série se laisse regarder avec plaisir. Dans l’ensemble, on rit des blagues et des clins d’œil du script notamment la scène où Dolores va acheter une pelle, du scotch, un bidon de soude et une scie au magasin de bricolage du coin. En prenant soin d’embarquer, quand même, des ballons d’anniversaire pour éviter d’être trop suspecte…

La galerie de personnages secondaires loufoques est, dans son ensemble, bien esquissée. Notamment le livreur stalker, la détective privée tenace ou le podcasteur hipster insupportable… Aaron Mark a, d’ailleurs, pensé à une mise en abîme assez marrante lorsque Dolores converse avec le réalisateur d’un podcast sur son histoire et une actrice interprétant son rôle au théâtre.