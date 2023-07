"Foundation" (Apple TV): la saison 2 de l’adaptation du roman d’Asimov poursuit sa “guerre des étoiles” en mode “Succession”

Ambitieuse, Foundation exige de la patience et de l’investissement de la part du spectateur. Le showrunner David S. Goyer doit s’éloigner du matériau originel, écrit à partir de 1942 par le romancier Isaac Asimov (1920-1992). Conçue pendant la Seconde Guerre mondiale, publiée dix ans plus tard, en pleine guerre de Corée, la trilogie Foundation exsude la perspective d’une extinction de l’humanité.

Celle-ci est transposée à l’échelle vertigineuse d’un empire galactique de 25 millions de mondes. La guerre galactique et l’effondrement annoncé ne se nouent pas en spectaculaires batailles spatiales mais en intrigues de palais. C’est La Guerre des étoiles en mode Succession.

L’empire du doute

L’empire est dirigé d’une main de fer par une triade génétique de trois clones à des âges différents du même empereur, Cleon (joué dans sa version mature, Frère au Grand Jour, par Lee Pace). Il a fondé la dynastie treize millénaires plus tôt.

Durant la première saison, on découvrait comment Hari Seldon (Jared Harris), mathématicien, inventeur de la psychohistoire, capable de prévoir le cours des événements, était exilé sur la planète Terminus pour avoir annoncé la chute de l’empire dans cinq siècles et trente mille ans de chaos consécutifs.

Aux confins de l’empire, Seldon et quelques colons doivent compiler toutes les connaissances, fondation de la renaissance future. Pendant ce temps, sur la planète Tantror, capitale de l’empire, Cleon et ses clones poursuivent leur règne.

Mais le germe du doute a été semé et l’empereur éternel prend conscience de sa finitude possible. Lui qui se prend pour un dieu traversait une crise de foi – au cours d’un intense huitième épisode de pèlerinage durant la saison 1 – avant de découvrir que le code génétique de sa lignée était altéré.

Au terme de la première saison, la Fondation a surmonté sa première crise. Le “fantôme” de Seldon (une intelligence artificielle dotée de sa conscience) est sorti du Portail. Il n’a livré aux colons que deux informations : le vrai projet de la Fondation est de préparer une rébellion contre l’empire et sa première étape – conséquence de la première crise – est la formation d’une alliance entre les deux civilisations que le Cleon originel avait sciemment montées l’une contre l’autre afin de bâtir son empire.

Grand jeu interplanétaire

La deuxième saison débute 135 ans après les événements de la première saison. La Fondation, en pleine phase religieuse, séduit de plus en plus de fidèles. La première gardienne du Portail, Salvor (Leah Harvey) est partie à la rencontre de sa mère, Gaal Dornick (Lou Llobell), élève de Seldon. Le jeu temporel des voyages spatiaux fait que la mère et la fille ont le même âge.

Pendant ce temps, la conscience de Seldon, initiateur de la Fondation, se débat dans une singulière prison. Sur Tantor, Frère au Grand Jour est victime d’une tentative d’assassinat à la veille de sa rencontre avec la princesse Sareth (Ella-Rae Smith). En l’épousant, il risque de rompre l’unité génétique de la lignée des Cleon. Sareth suit ses propres objectifs en se rapprochant de l’Empereur.

C’est que dans ce grand jeu interplanétaire, les individus font encore la différence. Seldon n’était peut-être pas omniscient. Dès ce premier épisode, Gaal et Salvor découvrent que la première a engendré une myriade de crises potentielles bien plus que le chaos initial prédit initialement par Seldon. Il n’est pas encore acquis que la série tiendra ses promesses. Mais dans l’immédiat, elle tiendra en haleine ceux qui n’attendent pas forcément une scène d’action toutes les dix minutes.

Quelques éléments transpirent de la bande annonce et du casting. Par exemple les acteurs Holt McCallany (Mindhunter) et Kulvinder Ghir (Beecham House) incarnent les versions adultes des enfants auxquels l’hologramme de Seldon s’adressait dans le dernier épisode de la saison 1 (respectivement Jaeger et Poly). La liste du casting nous apprend que Jaeger est le nouveau gardien du Portail.

De nouveaux personnages, issus de la saga asimovienne, sont annoncés : Hober Mallow et le général Bel Riose. Dans le Cycle de Fondation, Mallow joue un rôle politique déterminant. Quant au second, comme son grade l’indique, il augure de l’imminence du conflit entre la Fondation et l’Empire Galactique, que sert ce militaire.

La bande annonce promet d’ailleurs une bataille spatiale alors que Cleon semble déterminé à prendre les armes. “La seconde crise a l’air encore plus grave” que la première, annonce Gaal dans la bande annonce. Réponse définitive aux termes des dix épisodes, le 15 septembre.

Foundation (saison 2) Science-fiction Série créée par David S. Goyer d’après les romans d’Isaac Asimov Avec Jared Harris, Lou Llobell, Leah Harvey, Lee Pace,… Apple TV + 10 épisodes d’environ 50 minutes, à partir du 14 juillet.