”Les secrets de Hillsong”, c’est quoi cette Église évangélique populaire chez les jeunes, implantée à Bruxelles et touchée par des scandales ?

L’homme remplit des salles, balance des “Je vous aime” à la pelle, pleure sur commande, fait danser les jeunes et compte des centaines de milliers d’abonnés sur Instagram. En tant que pasteur pour Hillsong. “Ce n’est pas juste une Église, c’est une expérience”, se rappelle Tiff Perez, une Américaine, ancienne fidèle, interrogée dans Les secrets de Hillsong. Cette série documentaire en quatre épisodes d’une heure, déjà diffusée aux USA sur la chaîne FX, arrive en Belgique sur Disney + et elle est aussi flippante que fascinante.

Hillsong Church, c’est donc le nom d’une Église évangélique pentecôtiste qui s’est implantée dans trente pays. À une époque, 150 000 personnes assistaient aux prêches dominicaux, dont des fidèles célèbres : Justin Bieber et son épouse Hailey ou le basketteur Kevin Durant. Carl était, au passage, l’aumônier des équipes des Nets de Brooklyn et des Knicks de New York…

À la Hillsong Church, le cool, ça paye

La série documentaire se focalise, d’ailleurs, de prime abord, sur la “Grosse Pomme”, car la ville est emblématique de ce qu’ont réussi à faire Carl et sa bande dès 2010. Attirer des jeunes (souvent en crise) éloignés de la religion et les convertir. Leur arme ? Le pouvoir du marketing “cool”. Via des groupes modernes sur scène (Hillsong a vendu des millions d’albums et remporté un Grammy), des feux d’artifice, des écrans géants, une queue à l’entrée comme devant un club ou une pizzeria tendance, ou encore la viralité des réseaux sociaux… Vive la modernité !

Au moment de la quête, il est, ainsi, possible de payer par virement et ceux qui ont souscrit à l’abonnement premium ont le privilège de partager un café avec le pasteur star et ses ouailles. L’Église est très forte en communication et possède, notamment, son propre campus. “C’est une Église, mais elle se comporte comme une grande société”, affirme un journaliste dans cette série qui dénonce l’exploitation des bénévoles, la discrimination des homosexuels, la mise à l’écart violente de certains “critiques”, l’évasion fiscale, et l’enrichissement de certains cadres au détriment des bonnes œuvres.

Un scandale pédophile camouflé

Parfois redondante (comme souvent sur les plateformes), sans contenir de grandes révélations, la série est, néanmoins, solide et bien construite. Notamment grâce à un montage judicieux qui met en parallèle les beaux discours de façade et la réalité des faits bien plus noire.

Pour gratter le vernis, la réalisatrice Stacey Lee s’est basée, majoritairement, sur une enquête de deux journalistes de Vanity Fair et le travail de journalistes néo-zélandais et australiens. Car les scandales vont bien au-delà du simple cas de Carl (la réalisatrice est, à ce propos, un peu trop clémente envers lui).

C’est ce qu’on apprend en remontant l’histoire de la structure lancée en Australie par Brian Houston en 1983. Ce dernier, proche de Donald Trump (et de l’ex-Premier ministre australien Scott Morrison) est accusé d’avoir couvert les actes pédophiles de son père en payant ou tentant de soudoyer les victimes. Et en leur faisant signer des clauses de confidentialité.

Plusieurs victimes racontent les actes commis par Frank Houston. Brian Houston a été contraint, lui aussi, à la démission pour ce dossier mais aussi pour notamment pour harcèlement. Si plusieurs cadres sont partis, qu’une partie des antennes ont fermé, la megachurch est toujours en activité notamment en Europe. En France (Paris, Marseille…), à Londres, mais aussi en Belgique. Des messes Hillsong se tiennent, chaque dimanche, au Docks Bruxelles. Avec des brunchs, des glaces et des croque-monsieur.

”Les secrets de Hillsong” – Série documentaire de Stacey Lee – Disney + – 4X60' environ – Disponible dès le 12/07.