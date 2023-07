Dix ans de séries belges (3) : les budgets, entre nerf de la guerre et guerre des nerfs

”La RTBF voulait travailler avec des budgets plafonnés, ce qui a impliqué un certain nombre de conditions parfois délicates sur les plateaux de tournage. Nous sommes parvenus à déplafonner un peu ces budgets”, souligne avec satisfaction Emmanuel Roland, directeur de la production Cinéma au CCA. Selon lui, l’arrivée de la nouvelle Commission séries devrait permettre de voir l’avenir avec plus de sérénité.

”Contrairement au Fonds série, la nouvelle Commission ne sera plus liée à une collaboration directe et exclusive avec la RTBF. Les budgets ne seront plus plafonnés, ce sera aux producteurs et aux coproducteurs de trouver le complément. Notre intervention sera de toute façon majorée puisqu’on passe de 588 000 à 750 000 € tout compris, c’est donc une augmentation de l’ordre de 22 %. Avec la mise en fonction de la Commission séries, nous procéderons à l’instauration d’un matching fonds comme le pratiquent nos amis flamands. Si vous sollicitez 600 000 euros en production au Centre du cinéma – c’est le maximum –, vous devez prouver qu’un éditeur de service va apporter le même montant au minimum”, explique-t-il.

À lire aussi

Pas de budget spécifique par formats

”Nous n’irons pas au-delà de ce plafond déjà majoré de 20 %. Notre enveloppe en 2024, hors reports éventuels, sera de 2 100 000 €, ce qui permettra de soutenir un certain nombre de projets en écriture, en développement et en production.” De nouveaux formats sont prévus comme les 26 minutes et les capsules de 5 minutes, mais il n’y a pas d’enveloppe réservée par format. “Tout dépendra des projets soumis à la Commission des séries. Imaginons un programme de cent capsules d’animation de deux minutes, la demande ne sera pas la même que pour des épisodes de 52 minutes. La Commission évaluera l’adéquation entre la demande et le projet déposé.”

Avec la série "Baraki", dont la saison 2 est attendue à la rentrée sur Tipik, la RTBF étrennait le format 26 minutes.

Un sujet d’époque, tourné dans les années 60 sur plusieurs territoires, sera forcément plus cher. “On ne s’en tient donc pas à des barèmes trop stricts, il faut tenir compte du contenu de la série proposée, si non ce ne serait pas opérant. En revanche, ce qui est envisagé, c’est que le barème d’une saison 2 pourrait être différent, en fonction du succès engrangé en saison 1 et en tenant compte éventuellement d’un projet plus ambitieux.” Pour soutenir le développement de la série à l’international, par exemple.

À lire aussi

De meilleures conditions de travail

À ses yeux, les budgets belges ne sont pas forcément étriqués.

”À part sur les séries de prestige (une par an), nous avons comparé avec ce que font nos collègues flamands, on est exactement dans les clous, et par rapport à nos collègues danois ou italiens aussi. La comparaison qu’il ne faut pas faire, c’est avec le système français, car il ne s’agit pas d’une aide sélective. Nonante pour cent des fonds y proviennent d’un compte de soutien automatique obtenu par le producteur auprès du CNC. On n’y est pas encore chez nous”, note Emmanuel Roland.

”Nous essayons de défendre la diversité culturelle avec des productions de qualité destinées au grand public. Nous voulons défendre la production indépendante et pas uniquement le secteur industriel pour pouvoir obtenir des industries solides ayant suffisamment de moyens pour créer d’autres projets. On essaie de créer un cercle vertueux en matière de production audiovisuelle. Et nous voulons donner suffisamment de moyens au secteur pour qu’il parvienne à cet objectif.”

Une réunion plénière avec l’ensemble du secteur a permis de valider la plupart des éléments budgétaires de la future Commission. “On est dans le peaufinage. On a déterminé les rémunérations minimales à octroyer aux auteurs dans les phases d’écriture et de développement. On sera prêts début 2024, car il faut tenir compte du parcours législatif normal.”

Plus d’ouverture à l’international

”Tout est lié, souligne Emmanuel Roland. On augmente notre intervention de façon significative. Et le fait que les budgets ne soient plus plafonnés permet de s’ouvrir à la coproduction de façon plus importante. Or, on sait qu’en matière de Tax Shelter, les montants que l’on peut lever pour une coproduction internationale sont plus importants que pour une production 100 % belge. Cette ouverture à l’international est dans l’intérêt de tout le monde, y compris de ceux qui travaillent sur les plateaux.”

Le Centre du cinéma participe à un groupe de travail mis en place par Hors champ, la fédération des métiers du cinéma et de l’audiovisuel. “Nous travaillons à un ensemble de clauses imposées dans les procédures d’engagement des techniciens qui travailleront sur les tournages soutenus par le Centre du cinéma. Ce qui permettra de garantir des conditions de travail optimalisées. C’est une réponse à laquelle on tenait beaucoup par rapport aux problèmes rencontrés sur les tournages.” Le texte prévoit une charte de bonne conduite à adopter par l’ensemble du secteur et un vade-mecum avec les clauses à respecter lorsque les projets sont présentés à l’agrément. “Si ces clauses ne sont pas respectées, le projet ne sera pas agréé et ils ne recevront pas l’argent de l’aide à la production. On essaie que l’ensemble de ces mesures soient cohérentes”, insiste Emmanuel Roland.

A l'image "Des gens bien" coproduite par Arte, davantage de séries belges seront sans doute coproduites avec des chaînes étrangères à l'avenir.

Une Commission rapidement victime de son succès ?

Si le profil de la nouvelle Commission le ravit, Marc Janssen, en charge de la Fiction à la RTBF, ne cache pas quelques inquiétudes.

”La Commission veut s’ouvrir à tous les formats, même à des capsules courtes, ce qui est très bien, car cela correspond aux ambitions de la RTBF, qui développe 6 projets en 30 minutes (en plus de Baraki et Trentenaires) et diverses capsules d’humour. Mais tout le problème vient du financement. L’argent alloué à cette commission permettra de soutenir quelques projets en 52 minutes présentés par la RTBF et par RTL, mais qu’en sera-t-il des séries documentaires et d’animation ? Il faudrait alors des moyens supplémentaires. Si non, techniquement, je ne vois pas comment on va faire… Il risque d’y avoir un vrai embouteillage, ce qui serait regrettable”, souligne-t-il.

”Le gouvernement et le Centre du cinéma ont annoncé des moyens pour 2025, 2026 et 2027, mais il faudra qu’ils soient confirmés par le prochain gouvernement. On dit que les finances de la FWB ne sont pas évidentes. Même si la promesse est tenue, il y aura moyen de faire 4 ou 5 séries en 52 minutes. Or, nous avons déjà 4 ou 5 projets en préparation, à cela s’ajoutent ceux soutenus par RTL ou Be tv et où seront les moyens pour faire du 26 minutes, des capsules de 5 minutes, de la série documentaire ou d’animation ? Cela va compliquer la tâche et les ambitions de tout le monde… Bien sûr, on peut rêver que le prochain gouvernement décide d’investir encore plus d’argent dans la politique audiovisuelle…”

Comme on sait que “la Commission séries ne pourra pas tout financer, on doit commencer à développer des projets qui ont vocation à trouver de l’argent ailleurs : des projets internationaux produits en partenariat avec des plateformes ou des chaînes étrangères. Il faudra trouver de nouvelles sources financières”, conclut Marc Janssen, philosophe…