Physical – saison 3 (02/08) – Direction San Diego, dans les années 1980, pour suivre la saison 3 de la série Physical. Sheila Rubin (Rose Byrne), une femme au foyer, va soutenir la candidature controversée de son mari à l’Assemblée de l’État de Californie. Dans l’ombre, elle va finalement prendre confiance et lancer son propre business. En devenant une égérie du lifestyle grâce à l’émergence d’une invention révolutionnaire : la cassette vidéo.

Strange Planet (09/08) – Cette série d’animation est l’adaptation d’un roman graphique éponyme qui a cartonné aux USA. En racontant les frasques absurdes d’une planète qui ressemble à la Terre… C’est Dan Harmon, co-créateur de Rick and Morty, qui a été choisi pour l’écrire.

Invasion – saison 2 (23/08) – Les extraterrestres débarquent, aussi, pour la saison 2 d’Invasion et pour mettre à sac la planète. Cette série de SF est produite par Simon Kinberg (X-Men) et David Weil (Citadel, Hunters).

BeTV

The Crash (05/08) – BeTV diffuse cette série néerlandaise qui raconte le crash d’Amsterdam. Le 4 octobre 1992, un Boeing 747 à destination de Tel Aviv s’était écrasé contre une tour. À bord, selon la version officielle, l’avion-cargo transportait des parfums. Mais les habitants ont commencé à tomber malades… Cette mini-série tente de raconter cette histoire qui a fait scandale aux Pays-Bas.

À voir chaque samedi, 20h30, dès le 5/8, sur Be Séries.

Winning Time : The Rise of The Lakers Dynasty – saison 2 (07/08) – Après The Last Dance, la série documentaire de Netflix sur les Chicago Bulls de Michael Jordan, cette série HBO (d’Adam McKay notamment) raconte la formidable épopée des Lakers de Los Angeles dans les années 1980, portés, notamment, par Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. Dès le lundi 7/8, à 20h30, sur Be 1.

El Inmortal (19/08) – La série de José Manuel Lorenzo dresse le portrait d’un baron de la drogue dans les années 1990. Une fiction inspirée d’un gang madrilène qui avait la mainmise sur le trafic de cocaïne. À partir du 19/8, le samedi, 20h30, Be Séries.

Disney+

The Bear – saison 2 (02/08) – L’excellente série culinaire de Christopher Storer et Joanna Calo est de retour. Dans la saison 1, Carmen “Carmy” Berzatto s’évertuait à redresser la barre de la sandwicherie familiale de Chicago : “The Italian beef”. Dans cette suite, le chef veut réaliser son rêve d’ouvrir son propre restaurant. Avec un casting impressionnant : Olivia Colman, Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Will Poulter…

Only Murders in the Building – saison 3 (08/08) – Cette série comique nommée aux Emmy Awards revient sur Disney + le 8 août. Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez sont toujours obsédés par les crimes. Et croisent cette fois la route de Paul Rudd et Meryl Streep.

Star Wars “Ahsoka” (23/08) – Le prochain spin-off de Star Wars se focalise sur la Jedi “Ahsoka” (Rosario Dawson). Elle va enquêter sur une menace qui pourrait bouleverser l’équilibre de la galaxie. Les deux premiers épisodes seront mis en ligne le 23.

Netflix

La cavale sanglante de Veerappan (04/08) – Netflix diffuse cette série documentaire sur le bandit le plus recherché d’Inde, Koose Muniswamy Veerappan. Ce dernier est accusé d’avoir commis une centaine d’assassinats.

Painkiller (10/08) – Après Dopesick (Apple TV), c’est au tour de Netflix de programmer une série sur la crise des opioïdes. À la barre, on retrouve Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster (L’Extraordinaire Mr. Rogers). Avec Uzo Aduba (Orange Is the New Black, Mrs. America, In Treatment…) et Matthew Broderick (La Folle Journée de Ferris Bueller, Manchester by the Sea…).

Johnny Depp Vs. Amber Heard (16/08) – Cette série documentaire s’intéresse au procès de l’ancien couple star de Hollywood et à ses retombées médiatiques.

One Piece (31/08) – Le manga phénomène et légendaire d’Eiichirō Oda est adapté en live action. C’est l’acteur mexicain Iñaki Godoy qui a été choisi pour interpréter le rôle de Monkey D. Luffy, capitaine de l’équipage de Chapeau de paille.

Prime Video

The Lost Flowers of Alice Hart (04/08) : Cette mini-série en sept épisodes de Sarah Lambert raconte l’histoire de la jeune Alice Hart. Cette dernière débarque dans la ferme de sa grand-mère après un mystérieux incendie. Une fiction basée sur un roman australien écrit par Holly Ringland. Avec Sigourney Weaver et Alycia Debnam-Carey.

Shelter (18/08) – Shelter, c’est le nom d’un roman d’Harlan Coben (À découvert en VF). Là encore, il s’agit d’un jeune ado, Mickey Bolitar, quinze ans, qui débarque dans une petite bourgade après la mort de son père. Rapidement, il se retrouve mêlé à la disparition d’une élève. En enquêtant, il se rend compte que la petite ville cache des secrets. Une série co-écrite par le romancier américain.

RTLPlay

Stalk – saisons 1 et 2 (02/08) – RTL met en ligne les deux saisons de cette série française. La fiction de Simon Bouisson raconte la vengeance d’un étudiant-hacker doué pour se venger après un bizutage qui a mal tourné.