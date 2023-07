"Good Omens" – saison 2 (Prime Video) : Neil Gaiman réussit la suite du roman culte écrit avec Terry Pratchett

Décédé quatre ans plus tôt, Terry Pratchett (Les Annales du Disque-monde) n’a donc pas pu visionner les six épisodes adaptés de leur roman écrit à quatre mains. Le Britannique serait, sans doute, amusé d’apprendre que son compère a eu l’idée d’en imaginer la suite.

Car la saison 1 avait épuisé l’intégralité de leur livre culte (De bons présages en VF) publié en 1990. Un roman de fantasy humoristique imaginé avant qu’internet n’apparaisse et donc en s’échangeant appels quotidiens et disquettes. Leur but initial : parodier le film La Malédiction (The Omen) et une série britannique de romans pour enfants (Just William de Richmal Crompton). Le pitch de leur best-seller ? Il faut s’accrocher, car il est polyphonique et complètement barré.

Histoire folle et sarcasme

En s’inspirant très librement de la Bible, le duo Pratchett-Gaiman raconte l’arrivée de l’Antéchrist sur Terre. Son nom : Adam Young. Et bien évidemment, sa naissance et l’imminence de la fin de notre monde bouleversent l’existence de nombreuses personnes.

À commencer par l’ange Aziraphale, naïf, gentil et bouquiniste en livres rares à mi-temps (une couverture) et le démon Rampa (Crowley en anglais), lunettes de soleil de crâneur et qui roule en Bentley. Pas un enfant de chœur. Les deux antagonistes squattent la Terre depuis 6000 ans et ils ont pris goût aux délices de la vie sur notre planète. Au point d’essayer de collaborer pour retrouver Adam et, ainsi, éviter de devoir prendre un ticket en dernière minute hors de prix pour l’enfer ou le paradis. Ce qui n’a pas le don de plaire évidemment à leurs supérieurs respectifs.

Ils ne sont pas les seuls à chercher le nouveau-né. Il y a aussi l’arrière-arrière petite-fille d’une sorcière qui a écrit et légué un livre prophétique (Agnès Barge) ou encore un informaticien pas doué, devenu chasseur de sorcières. Entre autres…

Les mêmes ingrédients dans la saison 2

La saison 1 apportait des touches de modernité à la fiction, inversait quelque peu la narration, mais restituait, dans l’ensemble, fidèlement la trame et le ton décalé de l’ouvrage. À savoir, une histoire constituée de nombreux arcs, arrosée de sarcasme british à la Douglas Adams sur le réel (Rampa aurait créé le périphérique de Londres, les émissions en dialecte régional ou Manchester), d’intrigues dans le présent, le passé, sur Terre, au ciel, et sous terre, des clins d’œil à la religion, des caméos à gogo, des anachronismes et des personnages loufoques portés par d’excellents acteurs. C'est particulièrement le cas de Michael Sheen (Aziraphale) et de David Tennant (Doctor Who, Broadchurch) qui incarne Rampa.

La saison 2 est composée quasiment des mêmes ingrédients. Sa réalisation délirante est toujours signée par Douglas Mackinnon (Doctor Who), l’écriture est l’œuvre de Neil Gaiman accompagné du comique John Finnemore (The Now Show). Good Omens nous amène, cette fois, en Ecosse à la rencontre de pilleurs de tombes, face à Job et son livre, au milieu des nazis à Londres, et se focalise sur l’Archange Gabriel (Jon Hamm – Mad Men, Unbreakable Kimmy Schmidt…). Ce dernier a débarqué sur Terre et il a perdu la mémoire. Rampa et Aziraphale ont pour mission de le cacher, sans l’accord de leurs supérieurs. Les deux “amis” se feront aussi “Cupidon” en essayant de caser ensemble deux commerçantes et voisines de SoHo.

Lors de l'avant-première, il y a quatre ans, Neil Gaiman avait réservé une chaise vide à côté de lui, sur laquelle étaient apposés un chapeau et une écharpe de son ami Terry. Ainsi qu’un sac de pop-corn. On parie un penny pour qu’il fasse de même ce 28 juillet.

"Good Omens" – saison 2 – Série de fantasy loufoque de Neil Gaiman – Réalisation : Douglas Mackinnon – Scénario : Neil Gaiman et John Finnemore – Avec Michael Sheen, David Tennant, Jon Hamm… Prime Video dès le 28 juillet (6X45' environ).