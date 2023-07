”Bienvenue au club”, une série documentaire contée par François Damiens

Réalisateur belge, Henri de Gerlache (La belge histoire du Festival de Cannes, Sœurs de combat) a voulu, dans la série documentaire Bienvenue au club, diffusée à partir de ce dimanche soir sur La Une, mettre en lumière ces clubs dont peu connaissent l’existence et qui, pourtant, sont présents depuis des années, des lustres. “J’ai eu l’idée de faire cette série documentaire en pénétrant dans un club de pétanque près de chez moi, explique Henri de Gerlache. J’y ai fait la rencontre de quelques personnes qui, malgré leurs univers et leurs milieux sociaux variés, se retrouvaient autour d’une même passion : Je les ai écoutés parler et je me suis totalement fait porter.”

Le Brussels royal yacht club créé en 1906.

”En Belgique, il y a des tas de clubs comme ça, certains plus connus que d’autres, où des gens se retrouvent autour de passions étranges”, ajoute le réalisateur qui a lui même créé un club de réalisateurs afin que chacun de ses confrères participants choisisse un club belge à présenter et y apporte son regard. Cette série de 5x26 minutes comprend permettra de découvrir également l’univers des Fêlés, des Impératrices, des Magiciens et des Arbalétriers via la caméra de (respectivement) Samuel Tilman, Vanja d’Alcantara, Valéry Rosier et Joël Franka.

François Damiens en narrateur

Les images de la série documentaire prennent vie par le récit des passionnés mais également par la voix-off de François Damiens, choisi par Henri Gerlache pour être le narrateur de ces histoires. “C’était mon premier et seul choix”, explique le réalisateur. “Au début, je voulais uniquement utiliser les voix des membres des clubs mais ensuite, je me suis dit qu’il était nécessaire d’introduire les choses. J’ai choisi François Damiens, personne que je connais depuis longtemps, pour garder l’esprit terroir et belge mais en même temps parce qu’il a ce ton décalé et souriant. Beaucoup le connaissent à travers ses caméras cachées. C’est aussi un homme qui aime profondément les gens, qui est proche d’eux et qui est attachant.”