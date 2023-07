La série RTBF “Trentenaires” s’installe durablement dans l’écrin de Charleroi

”C’est une série à laquelle on croit beaucoup”, souligne Marc Janssen, responsable Fiction à la RTBF. Elle suit une bande d’amis trentenaires qui traversent ensemble une série d’épreuves et de joies : “couples qui se forment et se défont, les amis avec qui on n’est pas toujours sur la même longueur d’onde, les parents qui vieillissent, les enfants qui grandissent, le boulot parfois pesant, le tout avec une grande chaleur humaine.” Au final, se dessine “une dramédie touchante, lumineuse et drôle sur un groupe de personnes formidables, avec plein de défauts et quelques secrets, qui sont attachantes individuellement, mais surtout ensemble.”

Après sa présentation sur Tipik, la nouvelle diffusion de la série, dès ce lundi en début de soirée sur La Une, va sans doute permettre à un nouveau public de la découvrir…

Des thèmes qui nous touchent

”On ne nous attendait pas forcément sur ce type de registre et il reste compliqué de définir la série en peu de mots. C’est une comédie dramatique, on n’est pas complètement dans les codes du feuilleton quotidien. Beaucoup de gens qui pensaient ne pas être le public-cible se sont laissés séduire”, poursuit Marc Janssen.

La force de Trentenaires ? Être universelle dans les situations qu’elle dépeint : “Si, à 35 ans, tu te rends compte que ta maman commence à avoir Alzheimer, ta réaction et tes difficultés seront les mêmes, dans la plupart des milieux, que tu habites Anvers, Charleroi, Strasbourg, Berlin ou Edimbourg…”

Trentenaires est l’adaptation de la série phénomène flamande Dertigers, imaginée par Wim De Smet, et diffusée à partir de janvier 2019 par la VRT. On y suivait le destin de huit étudiants face aux premiers jobs, à l’amour et à un traumatisme commun. Une série à l’impact phénoménal, puisqu’au fil de ses quatre saisons, elle s’est placée juste derrière le fameux feuilleton Thuis, véritable institution de la télévision flamande, en nombre de fidèles, battant même des records d’audience sur la plateforme VRTnu, avec plus de deux millions de vues.

Le tournage de la saison 2 de la série belge "Trentenaires" est en cours à Charleroi et dans ses environs jusqu'en octobre. La saison 1 est rediffusée sur La Une à partir du 31 juillet.

L’exemple de la VRT

Dertigers abordait le quotidien d’un petit groupe à Anvers, la version RTBF s’ancre à Charleroi. L’intrigue a été adaptée à la ville wallonne par les scénaristes Camille Didion (Pays noir) et Maxime Pasque et le réalisateur Joachim Weissmann. Mais l’objectif reste inchangé : “parler de la vraie vie des gens, à Bruxelles et en Wallonie”. Un sujet que, de son propre aveu, la RTBF n’avait pas encore abordé dans ses séries. Le succès ne s’est pas fait attendre…

”On a été très satisfaits de la bonne diffusion digitale. On est un peu en deçà des attentes côté linéaire, mais le public-cible de Trentenaires ne regarde plus beaucoup la télévision en direct. C’est une série proposée en intégrale pour être “bingée” sur Auvio. Nous avons un très bon retour qualitatif via le groupe Facebook de la série et de très chouettes commentaires. On est à 400 000 vues sur Auvio. Trentenaires a souvent été 4e en termes de trafic après le JT, Ici tout commence et Demain nous appartient qui, tous les jours, sont dans le top 3 d’Auvio. ”

Comme la VRT avant elle, la RTBF peut rêver de prolonger le récit sur plusieurs saisons. Vingt-quatre nouveaux épisodes sont d’ailleurs en cours de tournage jusqu’en octobre.

Des profils qui nous ressemblent

Au-delà des thématiques traitées, les raisons de ce succès sont sans doute à rechercher du côté du casting, composé de visages peu connus – mis à part Carole Matagne (Une semaine sur deux) – entraînant un fort pouvoir d’identification. Le casting rassemble acteurs professionnels et amateurs et avait suscité d’emblée un grand intérêt, avec 750 candidatures reçues.

Au final, le casting de Trentenaires intègre, notamment, les comédiens et comédiennes Gabriel Da Costa (Max), Amandine Hinnekens (Alessandra), Benjamin Ramon (Vincent), Carole Matagne (Sophie), Marie Diaby (Sarah), Boris Prager (Lucas), Naim Belhaloumi (Karim), Yassine Fadel (Malik) et Jeanne Abraham (Marie).

“Afin de s’adapter à la sociologie de Charleroi, le bobo anversois, qui tient un magasin de disque, est devenu gérant d’un bar dans le centre de Charleroi.” Ses parents, immigrés de deuxième génération italienne, “sont joués par des acteurs qui partagent cet héritage-là, donc avec une authenticité très wallonne”, souligne Marc Janssen.

Tourner en décors naturels

C’est ce qui s’appelle de “l’authentique fiction”, soit une série “incarnée au plus proche du quotidien de la vie des gens, dans laquelle la ville est aussi un personnage en soi.” La manière de filmer est un peu différente de ce que proposait Dertigers, souligne Marc Janssen. “L’image est plus léchée, plus cinéma que le côté caméra au poing de la série flamande. Les décors naturels wallons sont très beaux à regarder.”

Le tournage de la saison 2 de la série belge "Trentenaires" est en cours à Charleroi et dans ses environs, jusqu'en octobre. Filmer certains décors naturels peut s'avérer sportif...

La série ayant été produite hors du Fonds séries – puisqu’il ne s’agit pas d’une création originale –, le montage financier de Trentenaires a été compliqué à boucler. “Il est parfois plus difficile de produire des projets modestes car, au niveau du Centre du cinéma, il n’y a pas de place pour ce type de séries aujourd’hui. Et, pour Wallimage, les dépenses générées ne sont pas assez importantes face aux gros projets français, anglais, américains, etc., à qui elle doit donner la priorité”, précise-t-il. En l’occurrence, c’est le soutien de la Loterie nationale qui a permis à la RTBF de boucler le budget, avec un joli retour en termes d’image à la clé.