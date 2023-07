"La semaine dernière, il a enterré son père et a dû lutter intensément contre cette perte. Notre seul réconfort est de savoir qu'Angus a retrouvé son père, qui était son meilleur ami. Angus parlait ouvertement de son combat contre la maladie mentale et nous espérons que son décès rappellera à d'autres qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne doivent pas lutter seuls en silence contre cette maladie" a expliqué sa famille.

La cause du décès n'est pas encore connue.