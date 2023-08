”Cauchemar en cuisine”. Ça aurait pu être le nom de l’établissement géré par Carmen “Carmy” Berzatto dans la saison 1 de la série The Bear. Durant huit épisodes, ce chef hyperbrillant passé par un triple étoilé s’était évertué à redresser la barre de la sandwicherie familiale de Chicago, laissée par son frère Mikey après son suicide. Leur spécialité : l’Italian beef.

Fini, aujourd’hui, les sandwichs. Le chef a mis temporairement la clef sous la porte pour réaliser son rêve d’ouvrir son propre restaurant dans les mêmes murs. Pour cela, il faut effectuer des rénovations, de l’argent et malheureusement les 300 000 dollars que son frère Mikey a planqué dans des boîtes de conserve ne seront pas suffisants pour couvrir tous les frais. “Carmy” est contraint d’aller voir son oncle Jimmy pour quémander un prêt. La somme : 500 000 dollars, sans traite à verser durant un an et demi. Sa promesse en échange : ouvrir The Bear dans six mois. Bon courage…

Toujours dans la sauce

Cette plongée réaliste dans le monde culinaire est une nouvelle fois passionnante. Durant les dix épisodes (contre huit précédemment), le téléspectateur est immergé dans une longue course contre-la-montre avec toute l’équipe du resto. Grâce à la même réalisation nerveuse à l’épaule de Christopher Storer et Joanna Calo (Ramy Youssef réalise aussi l’épisode 3), Carmen et ses ouailles se donnent du mal malgré toutes les galères rencontrées. Entre les retards des travaux, les problèmes administratifs, le menu à confectionner (les ingrédients, recettes et plats sont magnifiques), les employés à recruter, la hausse des taux, l’inflation et les nombreux établissements après le Covid…

Si certaines recrues intègrent l’équipe (notamment Nat, la sœur de Carmen), le gros de la brigade a rempilé. Quel plaisir de revoir Marcus (Lionel Boyce) passer des heures à perfectionner ses desserts (à Copenhague), les deux vétérans de l’équipe Ebraheim et Tina retourner sur les bancs de l’école. La jeune Sydney, elle, devient, cheffe et stresse. Neil balance des conneries à la pelle, quand Richie est toujours aussi grossier qu’il est entier, mais il va essayer de changer. Tout comme Carmen. Ce dernier prend conscience qu’il y a, aussi, une vie en dehors du travail. Même s’il est toujours hanté par ses vieux démons.

Un repas de famille incroyable

Christopher Storer et Joanna Calo ont, d’ailleurs, décidé de creuser les antécédents familiaux de plusieurs personnages, les rendant, du même coup, encore plus attachants. Le père de Sydney, la mère de Marcus et surtout la famille Berzatto. Ceux qui ont visionné la saison 1 se souviennent, certainement, de l’épisode 7 et de son plan-séquence dantesque dans l’enfer d’une cuisine. Pendant une heure, l’épisode 6 de la saison 2 raconte un repas cauchemardesque dans une famille dysfonctionnelle. Cinq ans plus tôt, un soir de noël. À la Festen, sans l’inceste.

Autour de la table : Donna, la mère de Carmy, en détresse psychologique (Jamie Lee Curtis est époustouflante), Mikey en roue libre face à son oncle qui le rabaisse (Bob Odenkirk, de Better Call Saul), la cousine Michelle (Sarah Paulson), ou encore Nat, qui s’inquiète énormément pour sa mère. Un climat délétère, mais, malgré tout, beaucoup d’amour bien caché derrière les brouilles. L’écriture, la réalisation, le jeu des acteurs, l’épisode est brillant. Comme souvent durant les deux saisons de cette mini-série.

Cerise sur le gâteau : Olivia Colman et Will Poulter enfilent leur tablier. Pas chez The Bear mais dans une cuisine de rêve.

The Bear – Dramédie – Création : Christopher Storer et Joanna Calo – Avec Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach… Sur Disney + – Dès ce mercredi 2 août (10 x 30' environ).