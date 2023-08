“Only Murders in the Building” : une saison 3 plus théâtrale que jamais pour Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez

Genre littéraire très populaire au début du XXe siècle, celui des romans à énigmes, devenu genre cinématographique, le whodunit (de l’anglais Who done it ? – Qui l’a fait ?) connaît un retour en grâce depuis le succès d’À couteaux tirés de Rian Johnson en 2019 et de sa suite sur Netflix Glass Onion en 2022. Mais aussi de Coup de théâtre de Tom George sorti l’année dernière. Sans parler des (pénibles) adaptations du Crime de l’Orient-Express (2017) et de Mort sur le Nil (2022) d’Agatha Christie (avant l’arrivée prochaine de Mystère à Venise) signées Kenneth Brannagh, qui s’y offre le rôle d’Hercule Poirot.

Panique à Broadway !

La saison 2 d’Only Murders in the Building se clôturait sur un nouveau cliffhanger, un rebondissement de dernière minute chargé de laisser le spectateur en haleine. Le jour de la première au Gooseberry Theatre de Death Rattle, pièce qui marque le retour à Broadway d’Oliver Putnam (Martin Short), sa star Ben Glenroy (Paul Rudd) s’écroule sur scène, victime d’un empoisonnement ! Le premier épisode de cette troisième saison reprend exactement là.

Mais l’on découvre que la troupe n’appréciait guère cette star du grand écran (grâce à sa franchise policière CoBro) s’essayant au théâtre en prenant ses partenaires de haut. À commencer par Charles-Haden Savage (Steve Martin), ex-star du petit écran grâce au feuilleton policier Brazzos, et Loretta (Meryl Streep), comédienne sur le retour qui fait ses grands débuts sur les planches…

Cette nouvelle mort donne des idées à Mabel Mora (Selena Gomez), qui tient sans doute là le sujet de la troisième saison d’Only Murders in the Building, le podcast “true crime” qu’elle réalise avec Charles et Oliver, ses voisins de l’Arconia, sublime immeuble néo-Renaissance de l’Upper West Side, à Manhattan… Sauf que, tout occupés au sauvetage de leur pièce, les deux compères la laissent cette fois seule aux commandes de l’enquête…

"Only Murders in the Building": Oliver (Martin Short), Charles (Steve Martin) et Mabel (Selena Gomez) reprennent l'enquête dans la saison 3, disponible sur Disney+ dès ce 8 août. ©Hulu

Dans les coulisses du théâtre

Pour cette troisième saison de la série produite par la plateforme américaine Hulu (et diffusée chez nous par Disney + dès ce mardi 9 août), ses créateurs Steve Martin et John Hoffman ont décidé de changer légèrement la donne. On quitte ainsi quelque peu l’iconique Arconia – en réalité le Belnord Building, où ont notamment vécu Lee Strasberg et Marylin Monroe –, mais aussi l’idée du podcast en train de se réaliser. Si Only Murders s’intéresse évidemment toujours à un crime, passant au crible chaque suspect au gré de ses 10 épisodes, l’intrigue s’attarde tout autant, via une série de flash-back, sur la production scénique de Death Rattle. En hommage à Agatha Christie, et notamment à sa pièce La Souricière.

L’occasion pour Steve Martin de nous plonger dans les coulisses d’une production à Broadway et de mettre en scène le bal des ego entre le metteur en scène, ses producteurs et ses comédiens… Et ce grâce à une série de guests bien sentis, à commencer par la grande Meryl Streep dans le rôle d’une comédienne ratée… Mais aussi Paul Rudd, qui joue subtilement de son image de star d’Ant-Man, ou Matthew Broderick dans un caméo savoureux dans son propre rôle (avec un clin d’œil du vieux Mel Brooks, 97 ans) dans l’épisode 7. Sans oublier une amusante relecture du Fantôme de l’opéra dans l’épisode 6.

Absent du grand écran depuis plusieurs années (depuis Un jour dans la vie de Billy Lynn d’Ang Lee en 2016), Steve Martin a su se réinventer avec Only Murders in the Building. Tout en restant fidèle à la comédie, qui l’a propulsé grâce au Saturday Night Live, avant de devenir une star du petit écran dans les années 1980, l’acteur de 77 ans adopte ici une approche plus délicate et mélancolique de l’humour, tout en faisant preuve d’une jolie autodérision dans le rôle de cet acteur de télévision has been.

Only Muders in the Bulding : saison 3 Comédie Créateurs Steve Martin et John Hoffman Photographie Chris Teague et Dagmar Weaver-Madsen Musique Siddhartha Khosla Avec Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Meryl Streep, Paul Rudd… Durée 10x35 min. Sur Disney + à partir du 8 août.