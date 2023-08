L’héritier du trône d’Italie en accusation sur Netflix

Le prince des affaires louches

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de la compromission du roi Victor-Emmanuel III avec le régime de Mussolini, les Italiens votent, lors du référendum de 1946, pour le passage de la monarchie à la république. Ce qui a poussé à l’exil la famille de Savoie ; les héritiers mâles de la dynastie ne pourront retourner en Italie qu’à partir de 2002.

Fils de l’éphémère roi Humbert II (et petit-fils du roi Albert Ier, via sa mère Marie-José de Belgique), Victor-Emmanuel de Savoie a fait fortune en Iran, grâce à la vente d’hélicoptères Agusta (et sans doute grâce au trafic d’armes). De quoi lui permettre de s’offrir une superbe villa sur l’île de Cavallo, d’où l’on peut littéralement voir l’Italie, l’archipel étant à un saut de puce de la Sardaigne… Le 17 août 1978, le prétendant au trône d’Italie ne supporte pas de voir débarquer dans “son” île trois bateaux chargés d’Italiens bruyants, accompagnés de la jeune mannequin allemande Birgit Hamer et son frère Dirk. Non content d’insulter ces “connards d’Italiens” qui osent venir manger au même restaurant que lui, en les traitant de “voleurs”, Victor-Emmanuel ne supporte pas que ces malotrus aient emprunté le canot pneumatique de son fils de cinq ans, Emmanuel-Philibert. Dans la nuit, le prince de Naples décide de s’armer d’un fusil M1 pour aller régler ses comptes avec cette bande menée par le riche médecin romain Nicky Pende. Deux coups de feu sont tirés. L’un atteint Dirk Hamer. Le jeune homme de dix-neuf ans mourra quatre mois plus tard.

Dès le 18 août au matin, les gendarmes venus de Bonifacio mettent Victor-Emmanuel de Savoie en garde à vue et en détention préventive. Mais il n’est pas facile de s’attaquer à une grande famille de l’aristocratie européenne…

En août 1978, Victor-Emmanuel de Savoie, sa femme Marina Ricolfi Doria et leur fils Emmanuel-Philibert passent leurs vacances dans leur ville de l'île de Cavallo, au large de la Corse. ©Netflix

Une série tirée en longueur

Plutôt oubliée, l’affaire avait fait grand bruit en Italie à la fin des années 1970, puis en France en 1996 au moment du procès aux Assises de Paris, qui blanchit définitivement Victor-Emmanuel, malgré des témoignages accablants, mais grâce à un témoignage sorti de nulle part venant dédouaner son altesse royale…

Classique série “true crime” Netflix – qui s’étire inutilement sur trois épisodes, au prix de digressions sur l’appartenance à la Loge P2 de Victor-Emmanuel ou sur le parcours du père de la victime, Ryke Geerd Hamer, médecin allemand jugé responsable de la mort de 140 personnes via sa théorie fumeuse de la biologie totale, soi-disant capable de guérir le cancer -, Il Principe est réalisé par Beatrice Borromeo Casiraghi. La réalisatrice italienne n’est pas totalement étrangère à l’affaire, puisqu’elle est la fille de Paola Marzotto, amie proche et confidente de Birgit Hamer, toutes deux apparaissant dans le documentaire.

Birgit Hamer, son père Ryke Geerd Hamer, sa mère, sa soeur et son frère. La famille Hamer réclament justice depuis 1978 pour la mort du jeune Dirk, 19 ans. ©Netflix

Des aveux enregistrés

Pour autant, la série n’est pas uniquement à charge pour la famille de Savoie. À 86 ans, Victor-Emmanuel a en effet accepté de témoigner face caméra, avec une morgue incroyable. On le découvre uniquement déstabilisé quand on le met face à ses propres aveux, enregistrés dans une vidéo prise à son insu lorsqu’il était incarcéré à Potenza en 2006, dans le cadre d’une affaire de corruption, d’association de malfaiteurs et de proxénétisme. Dans cette vidéo, le prince avoue clairement sa responsabilité dans la mort de Dirk Hamer, se vantant même d’avoir réussi à tromper la justice française. “Je ne me souviens pas. J’étais fatigué. Je n’ai jamais parlé de ça. C’est une invention. Je n’ai jamais vu cette vidéo. Ça m’étonne… ”, bafouille-t-il.

Plus posé, son fils Emmanuel-Philibert (marié à l’actrice française Clotilde Courau) continue de soutenir son père dans cette tragique histoire, même s’il tente de prendre un peu de distance. Star du petit écran italien (notamment grâce à sa participation à l’émission Danse avec les stars), l’héritier du trône d’Italie explique se sentir beaucoup plus libre depuis qu’il a définitivement laissé derrière lui le rêve de remonter sur le trône d’Italie…

À 86 ans, Victor-Emmanuel de Savoie a accepté de témoigner devant la caméra de Beatrice Borromeo Casiraghi. ©Netflix

