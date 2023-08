”Ahsoka”, la nouvelle série Star Wars, allie fan service et efficacité sans laisser à la traîne les profanes

La série met à l’honneur la Jedi Ahsoka Tano, figure apparue dans la série animée Star Wars : The Clone Wars, écrite par David Feloni, également à la manœuvre d’Ahsoka. Depuis la première saison de la série Mandalorian, Dave Filoni est devenu directeur artistique de LucasFilm. Il s’est imposé comme le nouveau démiurge de l’univers Star Wars – à tout le moins des spin-offs télévisuelles.

Continuité

Il les relie habilement entre elles. L’intrigue d’Ahsoka s’inscrit dans la continuité de celle des séries animées Star Wars : The Clone Wars et Star Wars Rebels, écrites par Filoni. La Jedi Ahsoka y était apparue avant de revenir dans l’épisode 5 de la saison 2 de Mandalorian (un des meilleurs de la série).

Elle y affrontait la magistrate Morgan Elsbeth, qu’on retrouve au début d’Ahsoka. Après la chute de l’Empire (Épisodes IV à VI), alors que la Nouvelle République traque les derniers impériaux, Ahsoka s’intéresse à une inquiétante rumeur : le général impérial Thrawn serait toujours en vie.

La scène d’ouverture impose d’emblée un nouveau méchant : Baylan Skoll, un Jedi renégat devenu mercenaire du côté obscur de la Force et d’une rare puissance. L’acteur britannique Ray Stevenson (malheureusement décédé inopinément depuis le tournage : le premier épisode lui est dédié) lui confère stature et sombre charisme digne de Dark Vador.

Rosario Dawson, la meilleure Jedi

Dans le rôle-titre, Rosario Dawson confirme tout le bien que les fans pensaient déjà de son incarnation d’Ahsoka. Elle est, selon nous, la meilleure interprète de chevalier Jedi depuis Alec Guiness, créateur d’Obiwan Kenobi dans le tout premier film : à la fois hiératique et sensible, pleine de compassion et impitoyable au combat – la magie des effets spéciaux et du montage transforment l’actrice en redoutable bretteuse.

Ahsoka suit les prérequis de tout récit Star Wars qui se respecte. Les motifs sont archiconnus voire éculés. Mais on n’en demande pas forcément plus dans le schéma sériel de Star Wars où la fidélité aux canons est valeur cardinale. La plus originale et audacieuse Andor, malgré les faveurs de la critique (et les nôtres) n’a pas eu l’heur de plaire aux fans.

On retrouve, entre autres, le motif miroir dans l’association du félon Baylan Skoll avec une apprentie déjà très létale (Ivanna Sakhno) tandis qu’Ahsoka reprend la formation d’une padawan un brin réfractaire, Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo). Ajoutons-y quelques HK, les droïdes assassins, et un énigmatique type de guerrier sith masqué qui tient du ninja.

Chaque camp à sa meneuse : côté République, la générale Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), côté impériaux Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto, déjà vue dans le fameux épisode de Mandalorian susmentionné). Au terme des deux premiers épisodes, pas encore de trace de l’excellent Lars Mikkelsen (le grand frère de Mads) dans le rôle du super-méchant Thrawn.

Jolie galaxie de personnages

Ahsoka compense dans l’immédiat l’apparente routine de sa trame par cette jolie galaxie de personnages incarnés par interprètes au choix brillamment dirigés ou sincèrement impliqués. Dans l’univers toujours en expansion de Star Wars, on en apprend un peu sur l’ancestrale civilisation qui a bâti une structure mégalithique qui ressemble à Stonhenge.

Elle serait venue de la galaxie lointaine (”très lointaine”). Quand Morgan montre cette galaxie à Baylan, elle ressemble étrangement à la Voie lactée. Et la localisation de la planète où Thrawn est exilé à de quoi susciter les spéculations les plus folles.

Ahsoka Série créée par Jon Favreau et Dave Filoni (2023). Avec Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Ray Stevenson, Wes Chatham. 8x42 min. Disponible sur Disney +