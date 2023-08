“Salle des profs”: école, heures de colle et idées folles dans la nouvelle série courte RTBF

Marie Kremer (Un village français) brille dans le rôle de la collègue un peu fleur bleue et grande pourvoyeuse de câlins à tous. Prof d’arts souvent à l’ouest, Vanille ne manque ni de douceur ni de créativité. C’est également le cas du duo Samia (Mélissa Diarra vue dans la série Pandore) – Simon (Baptiste Lalieu alias le chanteur Saule) qui tente le plus souvent d’arrondir les angles. La première en assurant l’ambiance tout en maintenant l’église au milieu du village – enfin, l’établissement à flots –, tandis que Simon veille à ce que les problèmes de vétusté des bâtiments et de classes surpeuplées ne soient pas oubliés par le pouvoir organisateur ou le ministère. Pas sûr toutefois que les 50 capsules déjà disponibles sur Auvio suffiront à couvrir l’ensemble de leurs mésaventures quotidiennes et de leurs revendications…

Au fil de l’année scolaire, ces cinq-là croisent une foule de personnages secondaires, portés par des visages connus des écrans (et des scènes) belges: Léone François en conseillère pédagogique, Stéphanie Van Vyve en mère assommante, Bernard Yerlès en flic de proximité, mais aussi Vincent Lecuyer, Dominique Watrin,…

"Salle des profs", nouvelle série courte belge imaginée par Christophe Bourdon et Pierre-Yves Wathour.

Conseillère pédagogique, machine à café et classes surpeuplées

Classes surpeuplées, machine à café cassée et photocopieuses en panne. Conflits horaires, élèves surdoués et conseils de classe en cascade; réunions de parents interminables, parents intrusifs et conseillère pédagogique illuminée; visite ministérielle éclair et vidéo de promotion à tourner: la série se glisse dans tous les interstices de la vie scolaire et fait découvrir l’envers d’un décor représentant le plus grand dénominateur commun humain (à de très rares exceptions près): l’école qui nous a toutes et tous concernés à un moment ou un autre de l’enfance ou de nos apprentissages.

Dans ce lieu unique situé au carrefour de tous les tracas se croisent les problèmes urgents ou futiles, les demandes les plus saugrenues et les projets les plus inattendus. Avec une touche d’absurde et de nonsense très british, la série égrène en trois minutes à peine les nouveaux défis et vieilles rengaines qui balisent la vie scolaire.

Imaginé et réalisé par un duo d’auteurs-réalisateurs déjà complices dans les coulisses du Grand Cactus, émission d’humour la plus populaire de la RTBF, ce nouveau programme court de 3 minutes sera proposé chaque soir avant le JT sur La Une et sur Auvio, offrant mieux qu’un apéro – même si tous les épisodes ne sont pas forcément du même tonneau –, une savoureuse dose de récré.

Du blues des profs au voyage scolaire, en passant par le nouveau calendrier scolaire et le pacte d’excellence revisité, il s’en passe des choses dans ce lieu unique investi par l’auteur et chroniqueur en radio Christophe Bourdon et son partenaire, Pierre-Yves Wathour, par ailleurs prof de maths.

Même si le scénario n’est pas exempt de stéréotypes, on s’installe avec plaisir dans cet univers ultra-coloré où règnent, le plus souvent, la bonne humeur, la bienveillance et une petite touche de folie.