Découvrez les nouveautés “télé” de la RTBF

La Une

Du côté de La Une, l’émission radio Super Nanas (VivaCité) avec Sara De Paduwa, Ophélie Fontana, Fanny Jandrain et Livia Dushkoff, arrive à la télé le dimanche. Le même jour, Gerald Watelet, Adrien Devyver et Un Gars, un Chef reviennent pour de bon à la rentrée. Tatiana Silva animera Les mardis de la planète, Thomas Van Hamme revient pour prendre en main une nouvelle émission Changeons le monde, présenté comme “un road trip positif”. Enfin, Rodrigo Beenkens devient chroniqueur pour On n’est pas des pigeons.

Il y aura une saison 2 pour The Voice Kids. La chaîne prévoit une journée spéciale Jacques Brel, fêtera les 80 ans de Salvatore Adamo et les 50 ans du hip-hop. Dans ce cadre, le 29/09, Mc Solaar sera notamment présent au Grand Rendez-Vous de La Fédération Wallonie-Bruxelles.

Côté cinéma, il y aura The Father, le film de Florian Zeller avec Anthony Hopkins et Olivia Colman le 18/09, mais aussi Aline avec Valérie Lemercier. On avait déjà parlé de Salle des profs, la nouvelle série courte de Christophe Bourdon et Pierre-Yves Wathour. À noter, également qu'une série documentaire sur les grandes affaires criminelles belges est dans les cartons : La mécanique du crime.

Baraki et une série sur les ovnis

Cathy Immelen reprend le flambeau de l’émission Culture Club avec une nouvelle formule. Sur Auvio et Vews, un nouveau programme va être lancé : Wasserette durant lequel deux personnes discuteront d’un thème. La suite de la série Baraki est prévue sur Auvio et Tipik, dès ce samedi. Une autre série belge a, également, été annoncée : Alien Kermesse. Le pitch : une animatrice dans une radio locale belge va mener l’enquête après avoir vu, selon elle, des ovnis.

Madonna, Johnny Cash et IA sur La Trois

Pour Hep Taxi !, Jérôme Colin s'est rendu à New York pour interroger des Belges installés dans la Grosse pomme, mais aussi Nile Rodgers (Chic) et Michael Stipe (R.E.M.). Le biopic de Johnny Cash (Walk The Line) sera diffusé le 14/09. Une soirée spéciale Madonna sera programmée à l’occasion de son concert à Bruxelles en octobre. Les fans de documentaires pourront noter Djihad sur l’Europe (04/09), Les premiers 1000 jours sur la petite enfance (11/09), un Retour aux sources sur Malcolm X (30/09) ou, encore, un portrait de Ryan Gosling (15/09). La Trois prépare aussi une soirée spéciale sur l’intelligence artificielle (18/09) avec l’équipe de Déclic.

Mustii à l’Eurovision

La RTBF va, aussi, diffuser Coup de théâtre ! du 29/09 au 08/10, sur plusieurs de ses chaînes, pour soutenir le spectacle vivant. Consacrée aux enfants, Ouftivi a changé de nom et s’appelle désormais Auvio Kids TV. La plateforme de streaming accueillera plus d'exclusivité et les 12 chaînes régionales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Du côté de Tarmac, des capsules Art&Fact seront créées pour vulgariser l’art, quand dans Confession des jeunes se livreront. La conférence de presse s’est clôturée sur l’annonce du candidat désigné pour représenter la Belgique à l’Eurovision pour 2024. C’est Mustii qui a été choisi (voir ci-contre).