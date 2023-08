De "Vikings" à "Kaamelott" et "The Witcher": vraie ou fausse la réputation violente des héros du Moyen Âge ?

La série "Game of Thrones" multiplie les scènes de combats dans la brume ou à la nuit tomée pour accentuer l'ambiance mystérieuse, estomper les détails des costumes et baisser les coûts de production de ces scènes emblématiques.

Guerre éclair et justice expéditive. Au Moyen Âge, la justice est supposée cruelle et expéditive. Or la peine de mort, pourtant régulièrement mise en scène dans les films et les séries, était très rare. Dans les films et les séries, tout est fait pour marquer les esprits et glorifier notre époque censément plus humaine. Ainsi des batailles se déroulant dans la brume pour les mêmes obscures raisons… Obscures ? Pas tant que cela. Le but recherché est de créer l’illusion, tout en masquant le nombre réel de participants à ces batailles supposées d’anthologie. La brume ou la nuit noire, tout en accentuant le caractère inquiétant ou mystérieux, permettent en effet d’atténuer les détails et de suggérer des combats très impressionnants, sans pour autant faire exploser les coûts de production et de figuration. Entre magiciennes et sorceleurs, chasseurs de monstres, la série The Witcher diffusée sur Netflix ne déroge pas à la règle...

L’hygiène, notamment bucco-dentaire, médiévale est un sujet de plaisanterie récurrent dans les films et les séries comme dans "Les Visiteurs" de Jean-Marie Poiré.

Visages sales et sourires troués. Régulièrement moquée et décriée, l’hygiène, notamment bucco-dentaire, médiévale est un sujet de plaisanterie récurrent dans les films et les séries. À l’encontre des réflexions opposées et nettement plus nuancées avancées par la recherche. Il suffit, pour s’en convaincre, de se souvenir de la dentition catastrophique de Jacquouille la fripouille dans le film Les Visiteurs (1993) de Jean-Marie Poiré. Là encore, il s’agit d’un procès d’intention totalement infondé, issu de notre conception de l’hygiène dentaire. "Le sucre étant quasiment absent de l’alimentation médiévale et, tout particulièrement de celle des plus basses catégories sociales, la dentition d’un paysan du Moyen Âge s’avérait en réalité bien meilleure que celle de nombre de nos contemporains…" note Justine Breton dans son ouvrage consacré au Moyen Âge dans les séries.

"Il s'agit d’abord et avant tout d’un peuple d’explorateurs et de commerçants" rappelle Justine Breton au sujet des "Vikings" toujours représentés dans les films et séries comme des guerriers sans pitié.

Vision condensée et romancée de l’Histoire. “Les Vikings sont réduits à leur facette de guerriers barbares et violents, alors même qu’il s’agit d’abord et avant tout d’un peuple d’explorateurs et de commerçants, comme le rappelle la série ‘1001 Moyen Âges’” souligne Justine Breton. Comme de nombreux films avant elle, la série Vikings met en scène une vision condensée et romancée de l’histoire viking, largement centrée autour du personnage légendaire de Ragnar Lothbrock, campé par l'acteur Travis Fimmel. Elle n’hésite d’ailleurs pas à superposer certains personnages historiques (les rois de France Charles II et Charles III ne sont plus qu'une seule et même personne, dans les faits) et à “aménager” certaines légendes médiévales, quitte à faire dresser les cheveux sur la tête de certains historiens. La série ne rechigne jamais à bousculer la chronologie des faits pour mieux servir son propre récit.

Un Moyen Âge en clair-obscur, Justine Breton, Presses universitaires François-Rabelais, 398 pp., 28€