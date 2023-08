The Changeling (08/09) – Apple a décidé d’adapter en série le roman de fantasy de Victor LaValle auréolé de plusieurs prix. Le pitch : Apollo Kagwa (LaKeith Stanfield de Sorry to Bother You, Get Out et Judas and the Black Messiah) voit sa vie de père de famille chamboulée par le comportement de sa femme Emma qui agit bizarrement. Avant de disparaître. Lancé à sa poursuite, Apollo se retrouve au milieu de New York et d’un énorme chaos.

The Morning Show – saison 3 (13/09) – La plateforme à la pomme proposera aussi la troisième saison de The Morning Show. Une nouvelle porte d’entrée dans les coulisses d’une matinale américaine. Avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Billy Crudup.

Still Up (22/09) – Cette série comique réalisée par John Addis (Lucky Break) sur les insomnies de deux amis arrive à la fin du mois. Au casting : Antonia Thomas (The Good Doctor, Small Axe, Lovesick) et Craig Roberts (Red Oaks, Submarine).

BeTV

B.R.I. (01/09) – Cette création originale Canal + de Jérémie Guez sera mise en ligne à partir du 1er septembre sur Be A la demande. Cette immersion dans les coulisses des policiers d’élite sera diffusée en linéaire en octobre.

Knutby (08/09) – Le meurtre de Knutby commis par une jeune femme ayant rejoint une communauté pentecôtiste (Sara Svensson) a traumatisé la Suède en 2004. Cette série diffusée sur Be Séries est signée par le réalisateur Goran Kapetanovic (My Aunt in Sarajevo).

Rabbit Hole (16/09) – Kiefer Sutherland (Jack Bauer dans 24) est John Weir dans ce thriller d’espionnage programmé sur Be Séries.

Rain Dogs (25/09) – "La nouvelle voix d’une génération”. C’est ce qu’a déclaré Ken Loach après la publication du premier ouvrage de Cash Carraway, ses mémoires de marginale. Pour HBO et la BBC, l’auteure signe, ici, le scénario d’une comédie british qui sera diffusée sur Be 1.

Sleepers (29/09) – Cette mini-série hollandaise nous emmène dans les bas-fonds d’Utrecht. À la rencontre d’un flic corrompu incarné par Robert de Hoog (Mocro Maffia). À voir sur Be Séries.

Disney +

Je s’appelle Groot – saison 2 (06/09) – Le super-héros Groot de l’univers Marvel a sa mini-série. C’est déjà la saison 2 avec, au programme, cinq nouveaux courts-métrages.

Netflix

Désenchantée (01/09) – saison 5 – Ce n’est pas une reprise de la chanson de Mylène Farmer, mais la suite de la série de Matt Groening (Les Simpsons, Futurama…).

Burning Body (08/09) – Mai 2017, un policier est retrouvé mort, dans une voiture incendiée dans la région de Barcelone. Cette enquête policière est inspirée par une histoire vraie.

Tapie (13/09) – Le biopic de Bernard Tapie avec Laurent Laffite arrive sur Netflix. Il est l’œuvre de Tristan Séguéla et Olivier Demangel. Avec Fabrice Luchini ou encore Joséphine Japy.

Sex Education – saison 4 (21/09) – C’est la quatrième et ultime saison de la série britannique pour ados.

Prime Video

La roue du temps – saison 2 (01/09) – Prime programme la suite de cette série basée sur l'univers de feu l’écrivain américain Robert Jordan.

The Continental : From the World of John Wick (22/09) – Cette série préquelle en trois parties dans l’univers de John Wick sera focalisée sur Winston Scott. Colin Woodell l’incarnera et il devra lutter contre un tueur à gages (Mel Gibson).

Gen V (29/09) – Les épisodes du spin-off de The Boys seront disponibles au compte-goutte à la fin du mois. Cette fiction se déroulera dans l’université Godolkin de Vought International. Sur le campus, des jeunes se forment pour devenir l’élite des super-héros.

RTBF (Auvio)

Baraki – saison 2 (02/09) – La série Baraki revient. Les Berthet sont désormais installés au camping. Douze épisodes à découvrir en intégralité sur la plateforme Auvio. Les samedis soir, sur Tipik, en télévision.

RTLPlay

Wolf Pack – saison 1 (01/09) – RTL, de son côté, met en ligne la série fantastique de Jeff Davis avec le retour de Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires).