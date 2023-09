"Baraki" : elle vaut quoi la saison 2 de la série belge ? Voici notre critique

À lire aussi

Repérée par Netflix

Les créateurs de Baraki (Julien Vargas et Peter Ninane) n’ont pas révolutionné la recette qui avait fait le succès de leur série. Elle a généré, selon la RTBF, plus de 332 000 visions sur la plateforme Auvio et a même été repérée par Netflix. Son univers : un mix entre La vie est un long fleuve tranquille, la série Malcolm, le film Dikkenek, l’émission Strip-tease, ou encore La Merditude des choses.

... ©KOKO-ARROSE-LA-CULTURE-10.80-FILMS-RTBF

La deuxième salve d’épisodes (12 contre 20 pour la première) est, donc, dans la lignée de la précédente. On retrouve les mêmes personnages qui doivent se débattre dans de nouveaux arcs scénaristiques. Nathalie et Cynthia lancent leur salon de coiffure ("Le Comba’tifs") ; Gisèle et Larissa décident d’ouvrir un stand de gaufres à partir de la recette d’une aïeule pour s’offrir un jacuzzi tout en se méfiant d’un voisin extrémiste flamingant (wafels buiten) ; Jess se lance dans l’enfer de la livraison à vélos, Larissa, l’ex d’Yvan sur les applis de rencontre ; par jalousie, Timmy, le benjamin de la famille, suit sa copine torturée (Stacy) dans un atelier d’écriture à la campagne…

Détails, blagues et audace

Même si certains épisodes, notamment sur la fin, sont plus laborieux, qu'une once de lassitude peut, dès lors, pointer le bout de son nez, les scénaristes parviennent dans l'ensemble, à nous surprendre, nous toucher et, surtout, faire rire. Avec le même souci du détail (la pinte de bière à côté du verre à dent), la qualité des blagues (les fautes de goût et de français placées subtilement, le personnage insupportable du beau-gosse-guitariste et son “ma belle”), l’audace (l’épisode avec des acteurs trisomiques malgré notre gros doute initial), leur créativité (l’idée du jeu de rôle, celle d'un bar des tatouages ratés où siégeraient Johnny, Cristiano Ronaldo et Amy Winehouse), sans oublier la justesse du jeu de la plupart des acteurs. Parmi eux, mention spéciale à Fred De Loof (Rayan) et son impeccable accent wallon à couper au couteau.

"Baraki" – Comédie de Julien Vargas et Peter Ninane – scénario : Julien Vargas, Peter Ninane, Sylvain Daï, Pierre Hageman – réalisation : Adriana Da Fonseca, Fred De Loof, Peter Ninane, Govinda Van Maele – Avec Pierre Nisse, Laura Sepul Julien Vargas, Gémi Diallo… Dès le 02/09 en intégralité sur Auvio (12X26').