“One Piece”: Netflix réussit son pari d’adapter le mythique et délirant manga d’Oda

”One Piece”, le manga le plus lu au monde

Et parmi les matelots qui le recherchent, il y a Monkey D. Luffy, un jeune garçon efflanqué, habillé d’un pantacourt et de sandales un peu “old school”, coiffé d’un chapeau de paille légué par son ancien mentor : le mythique Shanks le Roux. Tête en l’air, courageux crédule, gouailleur hors pair, Luffy n’avait pas a priori les épaules pour prendre part à une aventure en pleine mer, ni les commandes d’un navire et encore moins devenir le roi des pirates. Son rêve… Jusqu’à ce que son appétit gargantuesque ne le pousse à croquer dans un “fruit du démon”. Le Gum-Gum le dote, dès lors, du pouvoir d’être élastique. Pratique… Luffy va, petit à petit, tenter de constituer son “équipage” (celui du chapeau de paille) et ce sera loin d’être facile. Entre les margoulins sans foi ni loi qui recherchent le magot et la Marine à ses trousses. Voilà le “pitch” pour les néophytes qui n’auraient jamais ouvert un exemplaire du manga le plus lu au monde. Pour rappel, plus de 500 millions de tomes ont été écoulés à travers le globe.

À lire aussi

Un droit de regard d’Eiichirō Oda

Cette adaptation en live action était évidemment un gros pari pour Netflix qui aurait quand même mis 18 millions de dollars par épisode sur la table. Ça paye. Car la plateforme réussit brillamment à adapter l’univers dingue et foisonnant d’Eiichirō Oda. La star des mangakas a bénéficié, d’ailleurs, un droit de regard sur leur travail.

Durant les huit épisodes d’une heure que dure la première saison, les showrunners Steven Maeda (X-Files, Lost, Helix…) et Matt Owens (Marvel’s Luke Cage, Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D) ont respecté l’ADN de son œuvre qu'il façonne depuis plus de 25 ans. La série suit, ainsi, dans les grandes lignes la “Saga East Blue”, soit la trame des 100 premiers chapitres du manga (il y en a plus de 1070 à ce jour…). Même si Owens et Maeda ont évidemment été contraints de procéder à des ellipses, d’arranger à leur sauce les dialogues (souvent bien sentis), d’adapter certains détails (Luffy n’est pas mis sur la touche après avoir été hypnotisé mais empoisonné…), de supprimer des personnages, quand d’autres sont mis plus tôt en valeur que dans le scénario original (Garp, l’instructeur de la Marine est rapidement très présent).

À lire aussi

Iñaki Godoy convaincant en Luffy

Si la série est réussie, c’est, d’abord grâce au casting, car tous les personnages sont charismatiques. À commencer, notamment, par le jeune acteur mexicain Iñaki Godoy. Le rôle de Luffy lui va comme un gant. C’est le cas aussi des comédiens qui incarnent Nami, Zoro, Usopp et Sanji. Sans oublier, surtout, le délirant Baggy le Clown, personnage qui rappelle le Joker et dont le fruit du démon (le Bara Bara no Mi) lui permet de séparer son corps en minuscules morceaux.

Dans "One Piece", Jeff Ward est brillant en Baggy le Clown. © 2023 Netflix, Inc.

À lire aussi

À ce propos, les effets spéciaux (l’océan, le navire Vogue Merry, les îles, les pouvoirs…) eux aussi, sont de grande qualité. Ce qui n’était pas évident au départ tant l’univers de One Piece est totalement barré. Entre les différents mondes, la richesse des personnages, l’élasticité de Luffy, l’originalité des armes, des combats, les animaux délirants (une mouette factrice, les Escargophones) ou autres créatures fantastiques (des hommes-poissons) nés de l'imagination d’Oda. Tout est crédible. Vivement la suite, on l’espère, pour voir Luffy et ses sbires faire leur entrée dans Grand Line, le cimetière des pirates…

La délirante série "One Piece", tirée de l'univers d'Oda, est peuplée de créatures insolites magiques. © 2023 Netflix, Inc.

"One Piece" – Série de Matt Owens et Steven Maeda – Avec Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero, Taz Skylar… Netflix (8X60').