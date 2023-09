Voici le top 10 des séries et films les plus regardés en streaming aux États-Unis. Les trois premiers sont inattendus

”Quelque part aux États-Unis, quelqu’un est probablement en train de regarder un épisode de Grey’s Anatomy en ce moment même, ou un épisode de NCIS. Les moins de 7 ans sont probablement en train de regarder la série animée Les chansons de Cocomelon” écrit le Hollywood Reporter, qui a analysé 157 semaines de Top 10 du streaming communiqué par l’institut indépendant Nielsen. De fait : elles sont encore toutes trois dans le classement de Nielsen publié cette semaine.

Il y a tout juste trois ans, le 3 septembre 2020, Nielsen, référence de la mesure d’audience, aux États-Unis, a commencé à publier des classements hebdomadaires du streaming. Son premier top 10 couvrait la semaine du 3 au 9 août (Nielsen publie ses résultats avec un mois de délais, temps nécessaire pour collecter et analyser les données). À l’époque, la série Netflix The Umbrella Academy était numéro 1 du premier Top 10.

Surprise : les trois séries qui ont figuré le plus souvent dans le Top 10 sont donc des productions de la télévision linéaire “classique” – même si elles sont toutes trois disponibles aux États-Unis sur Netflix (NCIS y est également diffusée sur la plateforme Paramount +).

Prime à l’ancienneté

”En analysant les trois années de classement, quelques tendances se dégagent clairement” relève le Hollywood Reporter. En raison de la manière dont Nielsen calcule l’audimat en streaming (le temps total passé à regarder tous les épisodes d’une série), “les séries avec le plus grand nombre d’épisodes bénéficient d’un avantage certain”.

Sur les douze titres qui ont passé le plus de temps dans le classement, six (Grey’s Anatomy, NCIS, Criminal Minds, Supernatural, Gilmore Girls et The Big Bang Theory) sont des séries avec au moins 150 épisodes chacune.

C’est la prime à l’ancienneté et à la quantité, en somme. Grey’s Anatomy, NCIS, Criminal Minds et Supernatural faisaient déjà partie du premier Top 10, il y a trois ans.

Les enfants en boucle

Exception remarquable, la série d’animation Les chansons de Cocomelon, qui s’adresse aux préscolaires, figure depuis 135 semaines dans le top 10, en dépit de seulement une vingtaine d’heures de programmation sur Netflix, que les bambins regardent en boucle (comme le savent, en Belgique aussi, les parents, grands-parents et baby-sitters…).

Cela explique aussi la présence dans le Top 10 de deux films de Disney récents, Moana (84 semaines dans la liste des 10 meilleurs films) et Encanto (58 semaines), les deux seuls longs métrages du classement.

Américains anglophiles

Détail amusant, qui souligne l’anglophilie des Américains : les deux séries originales Netflix qui totalisent le plus grand nombre de semaines dans le top 10 sont The Great British Baking Show (50 semaines dans le Top 10, dont 16 consécutives) et The Crown (38).

Stranger Things possède la plus longue série de semaines consécutives dans le classement avec 19 mais n’a cependant qu’une seule autre semaine dans le top 10 à son actif, pour un total de 20, loin derrière les premières du classement. Une autre série populaire, Ozark, n’en a que 25. L’explication ? Ces deux séries n’ont eu qu’une seule nouvelle saison au cours des trois années de classement Nielsen. Ce qui réduit les opportunités de revissionage.