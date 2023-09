”Killer Coaster” : que vaut la série portée par le clan d’Alexandra Lamy pour Prime Video ?

Dans Killer Coaster*, nouvelle création française pour Amazon, l’univers forain est recréé avec soin : sons, lumières et attractions en tous genres créent l’illusion parfaite. Dans ce petit monde singé jusqu’à la caricature, l’enthousiasme des sœurs Lamy emporte au départ l’adhésion. Alexandra Lamy (Un gars, une fille), en contractuelle zélée qui se rêve enquêtrice chevronnée, est littéralement désarmante. Quant à sa sœur, Audrey Lamy (Les Invisibles, Scènes de ménage), elle infuse toute sa détermination dans son rôle de cheffe du clan Poissonnet, propriétaire de manège énervée qui tente de sauver sa famille de la banqueroute.

Fille d’Alexandra Lamy et nièce d’Audrey, Chloé Jouannet (Derby Girl) est saisissante en Carmen Jimenez, amoureuse secrète, façon Roméo et Juliette, qui se rêve aussi reine des Forains pour honorer la mémoire de sa mère et les rêves de son clan.

Mais la rencontre de ces trois talents, pourtant espérée depuis longtemps, ne produit pas toujours les étincelles escomptées. En pariant sur le ton de la comédie déjantée et énorme, Nikola Lange et Thomas Mansuy font preuve d’une solide créativité mais s’embourbent parfois. Le résultat accuse quelques sérieuses baisses de régime, malgré des dialogues cinglants et des rencontres qui ne manquent pas de piment, tel Alex Lutz en commissaire borné.

À vouloir brasser trop de genres différents – humour absurde, horreur, mystère, enquête, guerre des clans et romance empêchée -, la recette se révèle, par moments, trop lourde à digérer. Pas sûr que tous les invités auront envie de se resservir après les premiers épisodes diffusés en avant-première au Festival de la Fiction TV de La Rochelle.

Si le décor burlesque et rétro, le ton loufoque et l’intrigue haut perchée sont soigneusement élaborés et baignés d’une lumière d’exception, certaines répliques au profil d’enclume empêchent la fusée de décoller. Dommage…

Karin Tshidimba