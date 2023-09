”Loulou”, “A la joie”, “Parlement” et “Follow” s’imposent au palmarès du Festival de la Fiction TV de La Rochelle

La première suit le quotidien d’une mère qui peine à devenir adulte interprétée par la craquante Louise Massin. Le Prix du meilleur scénario salue ainsi le travail de Géraldine de Margerie, Alice Vial, Marie Lelong et Alicia Pratx. Loulou empoche également le Prix du Jeune espoir masculin Adami pour Oussama Kheddam, tandis que le prix de la meilleure interprétation féminine est attribué à la formidable Louise Massin.

A la joie affiche la même réussite : meilleure réalisation pour Jérome Bonnell, meilleure interprétation masculine pour Pablo Pauly et Prix du Jeune espoir féminin pour Amel Charif. Belle moisson pour cette fiction qui évoque une histoire d’amour en temps de Covid.

La fiction "A la joie", portée par Pablo Pauly et Amel Charif, a remporté trois prix au Festival de la Fiction TV de La Rochelle: meilleure interprétation masculine, jeune espoir féminin et meilleure réalisation..

Ces deux fictions mettent en lumière la créativité et l’inventivité humaines, la capacité de se dépasser et de se réinventer dans des moments de crise.

Le prix de la meilleure fiction européenne a été attribué à la série danoise Carmen Curlers qui évoque le parcours de l’inventeur du bigoudi électrique, Axel Byvang. Une création de Mette Heeno qui retrace le difficile parcours d’une invention qui a révolutionné les années 60.

À propos d’Antoine, série québécoise en 10 x 23 minutes, a été couronnée meilleure fiction francophone étrangère. Elle aborde avec pudeur et une grande sincérité le quotidien d’un enfant extra-ordinaire souffrant d’un polyhandicap.

Océan : Faire famille a été sacrée meilleure série de moins de 20 minutes. Océan Michel y est parti à la rencontre de personnes qui ont choisi de “faire famille autrement” pour s’en inspirer et inventer son propre modèle. La mini-série, mâtinée de documentaire, est à voir sur Auvio et sur France.tv Slash.

Irrévérencieuse, loufoque et un brin foutraque, Parlement, créée par Noé Debré, a été sacrée meilleure série en 26 minutes. Sa saison 3, qui continue à ausculter les coulisses de l’Union européenne, est déjà disponible sur Be tv et est attendue le 29/09 sur France.tv.

La saison 3 de "Parlement", la série de Noé Debré, notamment portée par le comédien Xavier Lacaille, a été couronnée au Festival de la Fiction TV de La Rochelle.

Enfin, le prix de la Meilleure série en 52 minutes a été dévolu à Follow de Louis Farge. On y suit un tueur qui utilise les réseaux sociaux pour déstabiliser la police. Ce thriller aux préoccupations technologiques très actuelles est attendu sur la chaîne 13e Rue.

De même, Drone Games suit une bande de jeunes qui réalisent des braquages par drones, une fiction signée Olivier Abbou (Les Papillons noirs) à venir sur Prime Video.

Les Pas perdus et 9.3 BB : deux bijoux oubliés

Quelque 43 œuvres étaient inscrites en compétition officielle dont 24 œuvres françaises, 10 fictions francophones étrangères, 5 fictions européennes et 4 formats courts étrangers. Difficile, bien sûr, de saluer tous les talents mis en compétition cette année. Le jury semble avoir privilégié les sujets les plus inscrits dans l’air du temps, qu’il s’agisse de craintes profondes ou, au contraire, d’explorations joyeuses. Il n’empêche, on aurait aimé que deux fictions à la fois simples et audacieuses, poétiques et incisives soient récompensées à La Rochelle : Les Pas perdus et 9.3 BB.

Réalisée par l'acteur Roda Fawaz et Thibault Wohlfahrt, la fiction Les Pas perdus propose une plongée envoûtante dans le quotidien d’un palais de justice belge entre ballet des avocats et des prévenus, travail de la concierge, audience devant un juge de la famille et couple en plein divorce. Le film offre un condensé d’humanité, saisi lors de longs plans séquence qui dispensent de l’espace et de la respiration aux âmes et aux silences des hommes. À voir prochainement sur la RTBF, Proximus et sur Be tv.

Quant à 9.3 BB, la première série réalisée par l’écrivain et musicien Abd Al Malik, d’après le scénario de sa complice de longue date, Wallen, elle embrasse avec poésie et humanité le parcours de Leila, 22 ans, étudiante en droit, qui se lance dans une grande aventure théâtrale au cœur de sa cité. Diffusée prochainement sur France.tv Slash, la série sera prolongée par une tournée de spectacles déclinés sur les scènes de France.