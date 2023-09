"Irrésistible" sur Disney+ : une comédie romantique emmenée par Camélia Jordana…

À lire aussi

On aime l’idée que les amours puissent aussi être décryptées sous l’angle des maths et des statistiques, en même temps que sous celui des attirances irréfutables et du chavirement des cœurs. Arthur (Théo Navarro-Mussy vu dans la série Hippocrate) et Adèle (la chanteuse Camélia Jordana) sont tous les deux à la fois gauches et craquants dans cette nouvelle comédie romantique sur les contraires qui s’attirent. La thématique est intemporelle, mais elle est traitée de façon très actuelle : l’autrice et créatrice de podcasts abordant la question amoureuse sous tous les angles, comme le conçoit aussi le mathématicien aguerri.

À travers ses interviews, Adèle est habituée à creuser les différentes dimensions du sentiment et de la relation amoureuse – rêves, désillusions, passion, compromis, (in)fidélité – mais, face à ses propres attaques de panique, elle comprend qu’elle doit aussi envisager les répercussions et les traces que ces relations peuvent laisser dans notre vie : stress post-traumatique, angoisses, déceptions,…

Le cœur a ses raisons que la raison ignore

Comment naissent et se développent les sentiments ? Sommes-nous maîtres de nos penchants ? Comment duper notre propre cerveau ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles Adèle et Arthur vont tenter d’apporter les réponses les plus étayées, voire originales.

Théo Navarro-Mussy et Camélia Jordana sont réunis à l'affiche de la nouvelle série française de Disney: "Irrésistible".

Le résultat est plutôt charmant car Adèle ne manque pas d’idées créatives et de ressources originales pour tenter de dépasser ses angoisses et remettre au pas son cerveau en surrégime. Afin de rester maîtresse d’elle-même, elle teste différentes approches plus ou moins empiriques. Les situations cocasses se multiplient sous le regard mi-attendri, mi-incrédule d’un Arthur légèrement dépassé par la situation, mais bien forcé de constater qu’un peu de douceur et d’attention ne fait pas de tort dans un monde de brutes.

Après avoir travaillé avec Valérie Donzelli sur sa série Nona et ses filles et sur la saison 2 d’En Thérapie, Clémence Madeleine-Perdrillat s’empare de thématiques à la fois universelles et éminemment modernes – l’oscillation amoureuse, l’apprentissage de la vie à deux, l’engagement – qu’elle saupoudre d’une bonne dose de situations incongrues. Le résultat est à la fois charmant et sans prétention.

Cette mini-série en six épisodes de 30 minutes, réalisée par Antony Cordier (Ovnis, Gaspard va au mariage) et Laure de Butler (Syndrome E, La Promesse), est la petite balade qui doit permettre au public de Disney d’entrer dans l’automne avec humour et en douceur dès ce mercredi.

Camélia Jordana signe en outre la chanson Je reste calme qui accompagne la série.

★★ Irrésistible Cœur et équations Création Clémence Madeleine-Perdrillat Réalisation Antony Cordier, Laure de Butler Avec Camélia Jordana, Théo Navarro-Mussy Dès Le 20/09 (6 x 30’)