”The Continental” : la spin-off de “John Wick” avec Mel Gibson muscle le catalogue de Prime Video

À lire aussi

Rappel : John Wick est une saga d’action ultra-violente, initiée en 2014 sur une idée du scénariste Derek Kolstad. Keanu Reeves y a trouvé un second souffle. Le dernier des quatre films de la saga est sorti en mars dernier.

Mêlant abstraction du réel et esthétisation de la violence, les John Wick, tous signés par Chad Stahelski (ancien responsable des cascades des Matrix) sont devenus célèbres pour le body count délirant des malfrats dégommés par le héros.

La saga en est devenue l’acmé du film d’action mondialisé, melting-pot d’outrances héritées des comics et mangas, du jeu vidéo ou du cinéma d’action asiatique.

À lire aussi

La jeunesse de Winston Scott

Entre deux massacres, John Wick panse ses plaies dans l’hôtel Continental, refuge des tueurs où chacun dépose les armes. La série The Continental : From the World of John Wick est consacrée à cette zone franche ou, plus précisément, à la jeunesse de son manager, Winston Scott (interprété au grand écran par Ian McShain).

Dans John Wick 3, l’imperturbable Scott confie “avoir servi depuis plus de quarante ans” la pègre. Ce qui situe le début de son ascension au milieu des années 1970. Le Continental existe déjà, géré par l’impitoyable Cormac (Mel Gibson, tout gros argument promo) : d’une menace feutrée, il peut pousser un employé fautif à se défenestrer. Au besoin, il sait user d’arguments plus percutants.

Le frère de Winston, Frankie (Ben Robson), un vétéran du Vietnam, dérobe le moule qui permet de frapper la pièce de monnaie servant de précieux sésame pour obtenir une chambre au Continental. Cormac envoie ses sbires chercher Winston (Colin Woodell) dans l’espoir que celui-ci l’aidera à retrouver son frère. L’origine des relations du trio est dévoilée petit à petit.

The Continental, spin-off de John Wick avec Colin Woodell en jeune Winston Scott. ©Amazon

Chorégraphie musclée et action sanglante

Bien décidé à ne pas servir les intérêts de Cormac, Winston s’allie avec un trio de trafiquants d’armes, puis forme une équipe pour arriver à ses fins. L’affaire, on s’en doute, tournera à l’affrontement avec tout ce que New York compte de tueurs, dont le duo mixte de jumeaux flippants Hansel et Gretel (le cascadeur Mark Musashi et la contorsionniste Marina Mazepa).

À lire aussi

Chaque épisode constitue l'un des trois actes d’un narratif de près de 4h30, émaillé de scènes d’action aux chorégraphies musclées, du casse inaugural de Frankie au climax attendu dans les couloirs de l’hôtel. À la différence des John Wick, l’aventure de The Continental est collective. On croise aussi le jeune Charon (incarné par le regretté Lance Reddick dans les films, ici par Ayomide Adegun).

Pour public averti

Sur fond d’esthétique Seventies fantasmée (métros graffés, pattes d’eph', coupes afros et Black kung-fu) et d’une playlist vintage calibrée (l’imparable “Soul Sacrifice” de Santana sur un gunfight furieux), on retrouve les ingrédients d’un parfait cocktail pulp, de Shaft (1971) au Kill Bill de Tarantino, en passant par les Oceaneries de Soderbergh. Le générique annonce la tonalité par son graphisme et sa complainte funk (”Hard Times” de Baby Huey, on ne peut plus approprié).

Dans son registre pour public averti, les trois épisodes de Continental, réalisés par Albert Hughes (From Hell, Le Livre d’Eli) et Charlotte Brändström (Les Anneaux de pouvoir), n’innovent guère. Mais ils s’avèrent supérieurs à quantité de séries B du grand écran. Une réussite dont il faut aussi créditer les acteurs, notamment Colin Woodwell, dont l’élégance suave vaut celle de son modèle Ian McShain.

The Continental : From the World of John Wick Série d’action Créé par Greg Coolidge, Shawn Simmons et Kirk Ward Réalisé par Albert Hughes et Charlotte Brändström Avec Colin Woodell, Ben Robson, Mel Gibson, Ayomide Adegun… Trois épisodes d’environ 1h30. À partir du 22 septembre sur Prime Video