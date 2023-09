Cette série raconte l’histoire de deux amis trentenaires et insomniaques passant leur temps à se parler, mais sans quasiment se rencontrer en “vrai”. Il y a, d’abord, Lisa (Antonia Thomas – Misfits, Lovesick, Good Doctor…), mère de famille quelque peu dysfonctionnelle. La jeune femme est du genre à camoufler la varicelle de sa fille en lui apposant un masque (en peluche) pour qu’elle ne rate pas une sortie scolaire. Bien joué…

Même si elle est un peu paumée, Lisa a aussi des qualités. Elle est solaire, dotée d’un sens de l’humour et adore se moquer de son ami Danny (Craig Roberts alias Oliver Tate dans le film Submarine). Ce qui est relativement facile. Elle l’appelle le “kindly milkman” soit le “gentil laitier”. Surnom parfait…

Danny est une crème, mais il est célibataire depuis des lustres et pas vraiment l’archétype du sex-symbol viril. Plutôt du nerd inquiet. Journaliste, il écrit des articles web légers et “à cliques”, déteste les sports de contact (on ne parle pas de boxe thaï mais de football…), est hypocondriaque et agoraphobe. Enfin, comme les personnes touchées par le syndrome de Hikikomori, Danny ne sort jamais de chez lui.

Des personnages complexes

Chaque épisode de Still Up est quasiment construit selon la même structure. On y suit les aventures abracadabrantes et absurdes des deux personnages qui s’entraident via smartphones. Danny s’enferme chez lui pour éviter d’être invité par un voisin aussi bizarre que Mr Bean, Lisa a perdu dans le bus la robe de sa tante décédée. Dany invite une fille chez lui pour un rendez-vous galant, quand Lisa doit gérer l’arrivée de ses beaux-parents hyperenvahissants…

Malgré la légèreté que ces saynètes laissent présager, Steve Burge et Natalie Walter (actrice dans Doctor Who, I May Destroy You…) signent une comédie bien plus profonde qu’elle en a l’air. Car la relation entre les deux amis se complexifie au fur et à mesure d’une histoire portée par deux acteurs formidables.

Si certains arcs sont cousus de fils blancs (un épisode en boîte de nuit ressemble à celui de Platonic), d’autres scènes sont plus surprenantes (les Anglais qui essaient de prononcer pendant deux minutes “Languedoc-Roussillon”, bon courage…).

En regardant Still Up, on pense à Pure, la série britannique d'Arte très drôle sur les tocs, pour le côté trouble mental, le tournage à Londres, et la réalisation pop. À Deux Moi, le film de Cédric Klapisch, pour la tendresse et les confessions virtuelles. Ou encore à After Life. Ici, aussi, les personnages secondaires sont socialement inaptes et les situations de malaise omniprésentes. Still Up est un peu moins trash et moins marrante que la fiction de Ricky Gervais. Petit bonus de la série d'Apple : sa soundtrack "pop-rock" avec, notamment, l'excellent titre "Homage" de Mild High Club.









”Still Up” – comédie romantique de Steve Burge et Natalie Walter – Avec Antonia Thomas, Craig Roberts, Blake Harrison – AppleTV – 8X26' environ.