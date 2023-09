Des retrouvailles qu’espérait depuis un moment : la comédienne de 46 ans, gardait un souvenir fort de ce projet l’ayant occupée de 2009 à 2017. Mais atmosphère bien différente dans ce cas, puisqu’Audrey Fleurot incarne une chimiste œuvrant au sein de la police, Aurélie. Mère vivant seule avec son fils depuis la disparition de son compagnon, ce brillant élément est sollicité par le commissaire Max Vernet (Thierry Neuvic). Ce dernier est complètement dépassé par l’arrivée d’une nouvelle drogue de synthèse, l’UBH, qui commence à faire de sérieux ravages dans le pays. L’homme voit en Aurélie la seule personne capable de démanteler un réseau à Marseille, à la tête duquel sévit un certain Jesus (Sumaï Cardenas, une révélation). Une bévue exceptionnelle ne lui donnera même pas l’occasion de décliner une mission aussi cruciale que délicate, celle-ci comportant bien sûr quelques risques…

Comparable à un western moderne, cette série bien ficelée en six épisodes – deux sont proposés pendant trois lundis – ne devrait pas avoir de mal à rencontrer son public, en ralliant tant les nombreux fans de l’actrice que les amateurs de bon polar. Chacun devrait suivre avec intérêt cette infiltration, propice au suspense, aux rebondissements et même à quelques moments plus légers. Et plus l’ensemble avance, plus il se révèle dense jusqu’à son final, de quoi – parfois – devoir s’accrocher. Mais c’est bien là de la belle ouvrage (ambiance, écriture, personnages…) qui, dans un genre policier tant exploité sur le petit écran, dénote clairement.