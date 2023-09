Pascal Vrebos débarque sur LN24 ce lundi: "Il y aura des coups de théâtre évidemment"

Des articles annonçaient votre retraite médiatique. Elle n’aura pas duré longtemps...

Je suis retraité en tant que professeur d’université. Et vu que RTL arrêtait mon contrat, théoriquement, ça devait être le cas aussi dans les médias. Et puis, il y a eu cette proposition du groupe IPM, que j’ai acceptée avec joie. Évidemment en signant un an, comme je l’ai toujours fait. L’année 2023-2024 va être passionnante, notamment en raison des élections. C’est un challenge, car je renoue avec le débat et avec une liberté totale.

Pouvez-vous nous présenter cette émission ?

Ce n’est pas moi qui ai trouvé son nom. Il me plaît, car il y a le clin d’œil à Philippe Bouvard (Le petit théâtre de Bouvard, une émission diffusée en France dans les années 80, NdlR). Il reflète aussi le ton que je souhaite installer. De l’humour, un peu de légèreté mais avec de l’information, des débats et du dialogue. Ce ne sera donc pas de la gaudriole non plus, j’aime le sérieux. Je pense qu’il faut toujours les deux. La référence au théâtre est évidente, je suis dans ce milieu depuis que je suis né. J’ai écrit 38 pièces, c’est mon ADN. D’ailleurs, l’écrivain et journaliste Jacques De Decker expliquait que mon émission en télé avait du succès car j’étais un dramaturge. Il y aura des coups de théâtre évidemment, des apartés… Ce sera une émission basée sur l’actualité mais qui sera extrêmement malléable. Si un événement vraiment capital survient, on pourra se focaliser sur ce fait. On ne s’interdit aucune matière : politique, culture, sport…

Vous ne serez pas seul…

Je serai aussi entouré par la jeunesse : Saskia Violette et Jody Bau. Comme chroniqueurs, il y aura Alain Raviart avec qui j’ai travaillé (ancien porte-parole du mouvement Les Engagés), Marie Thibaut de Maisières (porte-parole d’Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité Groen) et Opaline Meunier (MR). C’est très éclectique, gauche, droite, centre, laïc, religieux… Des invités, des experts seront également présents. Je pense qu’aujourd’hui, à l’heure où le citoyen est emprisonné par les algorithmes des Gafa (Google, Apple, Facebook…), noyé par l’infobésité instantanée, c’est le genre d’émission nécessaire dans une démocratie. Avec toutes les imperfections que la télé peut avoir.

Vous avez débuté à 15 ans, à la radio, justement, dans “L’après-midi des jeunes”. Comment décroche-t-on sa première émission sur la RTBF comme vous l’avez fait ? Il faut avoir un sacré bagout, non ?

En fait, ça s’est fait très simplement. J’ai envoyé avec mon copain Jean Nève, l’ancien Président du Conseil Supérieur de la Santé, une lettre à Francine Arnaud et Pierre Delhasse qui animaient une émission. Francine Arnaud nous a donné dix minutes après le journal. Pierre Delhasse venait nous chercher à l’athénée d’Auderghem en voiture et on allait place Flagey (Rires). Les jeunes envoyaient des cartes postales avec des questions. Toutes les vedettes de l’époque venaient dans cette émission. Je me souviens de Claude François maquillé comme une momie. Ce sont des souvenirs dingues. C’est ce qui a tout lancé, en fait. Car, dans les années 80, j’ai recontacté Francine Arnaud quand j’étais aux États-Unis, elle m’a demandé de lui envoyer un billet, ce que j’ai fait. Le directeur de la radio a aimé et c’est comme ça que je me suis retrouvé à Bruxelles 21. Tout est parti de cette petite émission.

Vous êtes universitaire, vous écrivez des pièces, ce sont des milieux quand même assez élitistes. Ce que l’on ne retrouve pas dans le ton de vos émissions. D’où vous vient cette volonté de parler à tout le monde ?

Le théâtre. Molière : “il faut plaire”. Les médias, c’est la même chose. Une pièce de théâtre doit pouvoir s’adresser aux philosophes, comme au citoyen lambda qui n’a jamais été au théâtre. C’est une utopie, mais c’est ce qu’il faut essayer de faire. Ça a toujours été ma visée esthétique et philosophique. Quand je suis passé à RTL venant de la RTBF, plusieurs amis m’ont dit : qu’est-ce que tu vas faire là ? Même à l’ULB, je donnais un cours d’éducation aux médias à toutes les facultés, donc il fallait être le plus compréhensible possible. J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour Umberto Eco avec qui j’ai partagé quelques colloques. Lui aussi disait qu’il ne fallait pas avoir peur de vulgariser les choses.

Vous avez interviewé des centaines d’invités durant votre carrière. Si vous pouviez choisir un “plateau” idéal pour une émission, qui serait réuni autour de la table ?

Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky avec Joe Biden, Xi Jinping et Charles Michel. On ferait presque de la philosophie, de la métaphysique. Est-ce qu’il n’y a pas moyen de trouver un lien pour une tout autre société ? J’ai aimé interviewer Paul Vanden Boeynants, la juge Anne Gruwez, Sœur Emmanuelle… Ce sont des personnages vrais. J’aime les gens sincères peu importe à la limite ce qu’ils pensent. S’ils sont dans un chemin, un itinéraire, même si c’est à l’opposé du mien. Il faut être ouvert et même à ce que l’on ne comprend pas.