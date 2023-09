"The Creator", un film à l’ambition démesurée et désincarné

Le réalisateur et coscénariste Gareth Edwards le plie dans les premières minutes de The Creator pour revenir à une histoire plus personnelle. Joshua Taylor, agent infiltré auprès de Maya, une humaine pro-IA, ne se remet de la mort de celle qui était devenue sa femme. Cinq ans plus tard, il est rappelé pour participer à une mission risquée : détruire l’arme absolue des IA, dans un labo en Asie. Pour le motiver, l’armée lui révèle que Maya est toujours en vie et sera sur les lieux.

Vaisseau futuriste et spiritualité post-humaine : l'héritage de Star Wars se fait sentir dans le vaste univers de "The Creator" de Gareth Edwards. ©Fox

L’héritage de Star Wars

De Gareth Edwards, on se souvient de Rogue One : A Star Wars Story (2016), excellente préquelle de la trilogie originelle de Star Wars. Il en reste de traces dans la mission de la dernière chance The Creator sans négliger le recours abondant aux effets spéciaux et le déploiement d’un arsenal futuriste digne des Stormtroopers de l’Empire.

Le rôle de ces derniers est tenu par l’appareil militaire américain. Les Rebelles sont remplacés par les Sims, les simulants ou cyborgs d’apparence humaine, hormis une cavité béante à l’emplacement des oreilles. On ne réfléchira pas à la cohérence de cet attribut aussi inesthétique que repérable (pour des androïdes destinés à se fondre dans le décor) sauf à y voir une transposition du délit de faciès – la métaphore du “grand remplacement” sous-tend l’intrigue.

Gareth Edwards, grand admirateur de George Lucas, a conçu un vaste monde futuriste dont il ne fait qu’effleurer la richesse thématique : lumpenprolétariat androïde dans les champs et les usines, spiritualité transhumaniste avec bonzes-cyborg, guérilla de Sims en mode Vietcong… Les échos de notre réalité abondent : guerre du Vietnam, traque de Ben Laden, haine de la différence, lutte civilisationnelle – tout cela sous le vernis d’un blockbuster mainstream.

John David Washington dans un rôle qui obéit un peu trop à la mécanique du scénario. ©Fox

Anachronisme futuriste

Mais pour fédérer quel public ? Par une inversion narrative qui fera gloser (ou glousser), la sympathie du réalisateur va aux sims persécutés et massacrés sans vergogne par une armée américaine qui s’apparente au côté obscur de la Force – de quoi s’aliéner un large pan du très patriotique public américain. Ce qui nous laisse également face à un choix aussi manichéen que cornélien : peut-on éprouver de l’empathie pour une IA de cinéma en 2023, eut-elle le visage d'une enfant innocente comme Alphie (Madeleine Yuna Voyles) ?

Scénaristes et acteurs hollywoodiens en grève et inquiets face au recour aux IA génératives, ne manqueront pas de relever l’ironie d’une publicité aperçue dans le film, qui incite à se faire “scanner” pour créer son clone artificiel. Relevons aussi cet anachronisme futuriste : au cinéma, le bon vieux cyborg a la peau dure alors que dans notre réalité, les IA sont immatérielles sous forme d’Alexa ou de ChatGPT…

Les IA s'incarnent toujours sous forme de bons vieux robots... On est loin de ChatGPT. ©Fox

À cette aune, The Creator semble désincarné. Après Tenet, John David Washington retrouve un rôle de protagoniste qui obéit à une mécanique purement narrative et dont l’investissement émotionnel semble artificiel d’un bout à l’autre. Il nous reste comme bouée affective Alphie, nouvel enfant IA du Septième Art qui doit beaucoup de sa présence à la très humaine Madeleine Yuna Voyles.

Film à l’ambition démesurée, The Creator est un joyau un peu trop brut de décoffrage. Un blockbuster qui rêvait de moutons électriques mais qui accouche d’un avatar.

The Creator | Le Créateur De Gareth Edwards. Scénario Gareth Edwards et Chris Weitz. Avec John David Washington, Gemma Chan, Ralph Ineson, Allison Janney, Ken Watanabe… 2h15