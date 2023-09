"Sous contrôle": la satire politique piquante de Charly Delwart avec Léa Drucker

”Votre ténacité agace certains”, la prévient le journaliste de France Inter au terme de son interview. Mais c’est justement cette qualité qui pousse le président Ferdinand Saulnier (Laurent Stocker, toujours impeccable) à lui proposer le Quai d’Orsay, après la démission soudaine du ministre des Affaires étrangères. Marie Tessier objecte son besoin d’action et de concret. Le président lui répond que “la France a besoin de sollicitude et d’empathie”, deux qualités qui pourraient avoir un visage : le sien.

Au même moment tombe l’annonce de la prise en otages de deux touristes français, un Italien, un Slovène et un réalisateur allemand… Coup dur pour la nouvelle ministre qui peine à canaliser sa propre énergie, aux côtés de son directeur de cabinet toujours flegmatique (l’excellent Samir Guesmi). Entre attention médiatique et tensions internationales, l’instabilité de son mandat, régulièrement soulignée par sa conseillère en communication (Machita Daly) ne va pas tarder à lui sauter au visage.

Dans la série française Sous contrôle**, Léa Drucker apparaît déchaînée en ancienne humanitaire devenue ministre des Affaires étrangères, clairement dépassée par les règles de diplomatie élémentaires. Cela vous fait penser au pitch de la série The Diplomat ? Il y a de cela, en plus gaffeuse et en plus ancrée au cœur de l’Elysée. La série devrait aussi séduire tous les fans de la saga européenne Parlement qui ne demandent pas mieux que de découvrir les coulisses politiques de façon détonante et décomplexée…

Impossible n’est pas Tessier

Cette satire politique, imaginée par le romancier belge Charly Delwart (Databiographie, Le Grand lézard), réalisée par Erwan Le Duc (Perdrix) se décline en six épisodes. Face à un président désireux de ne pas faire de vagues et de préserver l’amitié franco-allemande, la nouvelle ministre découvre que sa marge de manœuvre est très étroite. D'autant plus étroite qu’elle doit négocier en accord avec ses homologues européens.

Dans le même temps, la série suit le groupe terroriste “débutant” qui tente, à travers retards et annulations, de mener à bien la négociation avec la France sur le sujet des otages. Avec un formidable berger (campé par le comédien Bass Dhem), devenu geôlier malgré lui et maître ès guerre psychologique…