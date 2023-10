À lire aussi

HBO et la BBC

Rain Dogs, la mini-série qu’elle a écrite pour HBO et la BBC, ne colle pas forcément à sa vie, mais il y a quand même des points communs entre Cash Carraway et son personnage principale : Costello.

Mère célibataire d’une fille de 9 ans (Iris), elle se fait expulser de son logement en raison de factures impayées. Pour survivre, cette écrivaine londonienne se débrouille comme elle peut. En travaillant dans un peep-show, en resquillant les taxis, en se faisant héberger par des mecs louches. Pour s’en sortir, Costello peut compter sur l’aide de son ami homosexuel et gosse de riche : Selby.

Ce dernier est bien né, certes, mais cela ne l’a pas empêché de partir en vrille. Il sort tout juste de prison pour un crime… La relation entre les deux amis n’est, d’ailleurs, pas un long fleuve tranquille.

Dans les milieux interlopes

Rain Dogs est un ovni. Si cette série met du temps à démarrer, qu’elle verse parfois trop dans le potache, qu’on rit rarement aux éclats, l’essentiel n’est pas là. Cette comédie punk et noire à la Transpotting ou à la True Romance, finit par être touchante dans sa façon originale et sauvage de raconter la Grande-Bretagne des “white trash”.

Pour évoquer cette Angleterre en crise, Cash Carraway n’a pas choisi le nord, comme Ken Loach, mais les milieux interlopes de la capitale anglaise. Les divers réalisateurs promènent leurs caméras entre les barres d’immeubles, les salles de jeux illégales, les clubs de strip-tease, mais aussi les hôpitaux psychiatriques…

Tous les personnages optent pour des choix discutables (voire totalement foireux), on comprend mieux les raisons de leur errance après un certain temps. Derrière les embrouilles et le côté foutraque, il y a surtout beaucoup d’amour qui émane de tous ces personnages.









”Rain Dogs” – Comédie trash de Cash Carraway – Avec Daisy May Cooper, Jack Farthing… Be à la demande (le lundi sur Be 1) – 8X28’environ.