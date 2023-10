”Loki” saison 2 sur Disney + : Tom Hiddleston et Owen Wilson s’égarent dans un univers Marvel toujours plus alambiqué

À la fin de la première saison, Loki (le charismatique Tom Hiddleston) et son variant féminin, Sylvie (Sophia Di Martino), affrontaient Celui Qui Reste, en qui ceux qui suivent le MCU ont reconnu Kang (Jonathan Majors). Si ce qui précède est de l’hébreu pour vous, passez votre chemin.

Hermétisme

Loki, Mobius (Owen Wilson) et B15 (Wunmi Mosaku) s’ingénient à empêcher la fin des temps, donc des mondes, alors que la bureaucratie tatillonne du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) se divise sur les mesures à adopter.

L’hermétisme devient un principe narratif des scénaristes Marvel. Moins ils ont à offrir, plus ils en rajoutent dans le bavardage prétexte et le jargon pseudo-scientifique. Poudre aux yeux narrative destinées à tirer en longueur des péripéties à l’issue prévisible.

L’équivalent de cet obscurantisme planifié est le Manuel du TVA. Rares sont ceux qui l’ont lu, encore moins qui l’ont compris. Parmi ceux-ci, il y a l’ingénieur OB alias Ourobouros, nouveau venu. Le récent oscarisé Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once, Indiana Jones et le Temple Maudit) débite avec conviction des explications alambiquées, parfois sur deux lignes temporelles simultanées. Le ressort ne sera comique que pour les happy few.

Le serpent se mord la queue

Le nom d’Ourobouros (serpent mythologique qui se mord la queue) est approprié dans cet univers faits de sauts temporels et d’univers parallèle. Il en vient à symboliser aussi le MCU qui tourne un peu en rond ou à vide.

Ainsi la mort de Kang, à la fin de la première saison, était d’emblée un non-événement puisqu’on savait que le personnage était voué à être le grand méchant de la Phase V du MCU, inaugurée par Ant-Man et La Guêpe : Quantumania. Jonathan Majors revient sans surprise dans cette saison, dans une variante temporelle de Celui Qui Reste (dans le décor recréé de la première Exposition Universelle, à Chicago, en 1893).

Les acteurs déploient toute leur force de conviction afin de donner corps à une intrigue alambiquée. Jonathan Majors adopte, par exemple, un débit hésitant, comme pour souligner la complexité des dialogues abscons qu’on lui impose. L’univers se déploie au détriment des personnages et de leur interprète.

Intelligence artificielle

On notera le retour de Miss Minutes, l’intelligence artificielle du Tribunal des Variations Anachroniques. Son rôle ambigu derrière son apparence d’inoffensif personnage de cartoon ressemble à une involontaire métaphore du tandem Marvel-Disney. L’empire du divertissement se trouve aujourd’hui à un point de convergence : continuer l’expansion au risque du Big Crunch ou, comme le fait le TVA avec les divergences temporelles, élaguer.

Loki, saison 2. Showrunner : Eric Martin. Avec Tom Hiddleston, Owen Wilson, Jonathan Majors, Ke Huy Quan, Sophia Di Martino,… 6 épisodes à raison de un par semaine à partir du 5 octobre.