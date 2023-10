”Lupin” saison 3 : Pour son grand retour, le célèbre cambrioleur se laissera-t-il prendre à son propre piège ?

Devenu le fugitif le plus recherché de France, Lupin décide de mettre un terme à sa cavale de plus d’une année afin de faire cesser le harcèlement de la presse à l’encontre de sa femme Claire (Ludivine Sagnier) et son fils Raoul (Etan Simon). Le voici de retour à Paris. Pour pimenter les choses, Assane aka Lupin annonce à tous son intention de s’emparer du joyau placé sous haute surveillance dans une bijouterie select de la Place Vendôme. Le Capitaine Belkacem (Shirine Boutella) est sur les nerfs ainsi que son collègue Youssef Guedira (Soufiane Guerrab), spécialiste des romans de Lupin.

Se jouant de tours de passe-passe dont il a le secret et de savantes illusions d’optique, Lupin entretient le mythe du gentleman cambrioleur. “Si je dois disparaître autant finir en beauté.”

Le comédien Omar Sy dans la saison 3 de la série Netflix, "Lupin".

Pour réussir à mettre la main sur la perle noire, il devra bien sûr faire preuve de sang-froid, mais surtout d’une audace folle et d’un culot monstre, à la hauteur de l’enjeu. Grâce à l’aide de ses complices (notamment Benjamin Ferel, campé par Antoine Gouy et son chien J’accuse), l’affaire semble pouvoir être rondement menée.

Mais outre la police, deux journalistes du quotidien L’Observateur – Fleur Bélanger et Arnold de Garmeaux – se sont lancé à ses trousses et la rivalité qui les oppose ne fait qu’accroître leur volonté de mettre la main sur Lupin. Tandis que lui voudrait quitter la France et définitivement sortir des radars.

Au terme de la saison 2, Assane (Lupin) avait réussi à faire tomber Hubert Pellegrini, l’homme qui avait fait envoyer son père Babacar Diop en prison. Ainsi que son complice, le commissaire qui l’avait aidé dans son entreprise criminelle. Les 10 premiers épisodes avaient pour but de lui permettre de réhabiliter son nom face à son fils Raoul et à sa femme. Même si ses larcins et ses escamotages de haut vol les avaient ensuite tous les deux replacés dans la tourmente.

L’introduction de nouveaux personnages dans cette saison 3 de Lupin a pour effet de relancer et d’élargir l’intrigue. Tant mieux car la série, créée par George Kay, en collaboration avec François Uzan et Tony Saint, manquait curieusement de magie par moments en saison 2.

Passé les premiers épisodes qui nous en mettaient plein la vue, la série semblait sombrer dans la routine et devenir très (trop ?) didactique. Habilement relancée, la saga, qui reste plutôt classique et vise un large public familial, devrait tenir ses fans en haleine, malgré quelques baisses de régime et quelques grosses ficelles. Peut-être parviendra-t-elle même, une fois encore, à relancer l’intérêt pour les romans originaux de Maurice Leblanc.