"Upload" (Prime Video) : Greg Daniels ("The Office") s’offre un délire transhumaniste entre le métavers et "Les Sims"

Sans trop se poser de questions, Nathan, 27 ans, fonce à cent à l’heure sur l’autoroute de sa ville et de la vie, jusqu’à ce que son véhicule autonome, victime d’un bug, ne s’encastre contre un camion à l’arrêt. Il est transporté à l’hôpital dans un sale état. Sa copine Ingrid (une blonde très belle, mais possessive et insupportable) doit décider de la suite. Prendre à gauche vers une salle d’opération, tenter de le soigner et prendre le risque qu’il meurt. Bifurquer à droite, télécharger son existence et être sûr et certain de le voir rester en vie éternellement. Mais virtuellement…

"Upload", un monde aseptisé

Elle opte pour la deux et donc pour Upload. Cette entreprise offre à ses clients le luxe de pouvoir poursuivre une vie digitale après la mort. Nathan et son avatar débarquent, donc, à Lakeview. Un hôtel victorien propret établi en pleine nature (on pense au monde aseptisé des séries The Good Life ou Hello Tomorrow) où le personnel (des “bots”) est aux petits soins de tous les résidents. Il y fait la connaissance des autres clients (donc Luke, un ancien soldat très drôle) mais aussi de Nora son “ange”, une “vraie” humaine payée pour rester à son chevet, depuis les USA, et gérer le moindre problème. “Les meilleurs jours de votre vie pourraient arriver après la mort”, promet, ainsi, une publicité. Enfin, ceux qui en ont les moyens…

Après Seinfeld, Les Simpsons, Saturday Night Live, l’adaptation américaine et géniale de la britannique The Office, Parks and Recreation, le monument irrévérencieux Greg Daniels s’est donc attelé à créer cette série de science-fiction qui se déroule dans un futur proche.

On y retrouve sa patte, même s’il n’écrit et ne réalise que quelques épisodes. Cet univers parallèle et virtuel entre le métavers et Les Sims, est un bon terrain de jeu pour écrire des blagues (on peut choisir la météo comme dans Fifa, ajouter une salle de bowling dans l’établissement plutôt qu'une Eglise, choisir de porter un jean slim…), imaginer des personnages barrés (les “robots” majordomes n’ont aucune intelligence sociale) et user de cynisme pour se moquer de notre société. À Lakeview, les pauvres restent figés lorsqu’ils n’ont plus de crédits.

L’absurdité du virtuel

“Vous êtes bien vivante. L’IA ne s’exprime pas comme ça avec douleur et passion. Avec son âme.” Le ton badin de la série n’empêche, en effet, pas Greg Daniels et son équipe de questionner, de manière intelligente, l’omniprésence du digital dans nos existences et parfois son absurdité, alors que certains rêvent de transhumanisme et d’immortalité, et à l’heure où l’intelligence artificielle se développe à vitesse fulgurante (et flippante). Façon Black Mirror.

Le pouvoir qu'ont pris les entreprises de la tech sur nos vies. Le flicage permis par le traçage de nos données, notamment lorsqu’Ingrid est informée d’un SMS dès que Nathan effectue un achat. La notation permanente sur les applications y compris, ici, pour juger les compétences sexuelles de son partenaire. Le matraquage publicitaire d’un robot-majordome hyper insistant et omniprésent dans le hall de l'hôtel pour vendre des chewing-gums. La vie aseptisée et idéalisée de ce monde virtuel parallèle qui devient triste comme un dimanche gris d’automne. L'application en vient, même, à proposer une formule payante “Rhume” pour que les résidents puissent tomber malades. Certains "uploadés" sont aussi, tentés de passer la barrière pour retourner dans la vraie vie comme dans le film Barbie.

La saison 2 de cette brillante série, est, d’ailleurs, plus politique (et un peu moins drôle), puisqu’elle suit un groupe anarchiste de technophobes qui veulent faire tomber Upload. Nous n’avons pas pu visionner la troisième salve d’épisodes, mais la bande-annonce laisse penser, qu’à 60 ans, Greg Daniels n’a pas vraiment envisagé de s’arrêter de délirer.









“Upload” – saison 3 – Comédie de SF créée par Greg Daniels. Avec Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards… Sur Prime Vidéo, dès le 20 octobre (8 X30’).