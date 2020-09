Shannon Murphy: "C’est un film sur le bonheur de ne pas être encore mort" CinémaInterview Hubert Heyrendt

Présenté à la Mostra de Venise il y a un peu plus d’un an, Milla de Shannon Murphy y avait fait forte impression. À la veille de la clôture du festival, dans un salon de l’hôtel Excelsior, on rencontrait une jeune réalisatrice australienne souriante, ravie d’évoquer avec la presse internationale son poignant premier long métrage, qui évoque un sujet tragique, la mort annoncée d’une adolescente. "Hier, quelqu’un en conférence de presse a dit qu’il avait vécu le même drame et qu’il ne pouvait pas pleurer chez lui. Il me remerciait de lui avoir donné la possibilité de pleurer au cinéma. Je crois qu’aujourd’hui, le théâtre et le cinéma sont nos nouveaux lieux de dévotion, où l’on peut réfléchir à ces questions. Perdre un être cher est quelque chose dont personne, je pense, ne se remet réellement. On devient quelqu’un de différent et on progresse différemment dans la vie… Mais je pense que partager cette expérience, au cinéma avec d’autres, peut être thérapeutique". Entretien.