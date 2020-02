Ce lundi, outre le très applaudi Effacer l'histoire de Delépine et Kervern, la Berlinale présentait en Compétition deux autres films plus décevants: Siberia , trip très personnel complètement barré signé Abel Ferrara, et My Little Sister , des Suissesses Stéphanie Chuat et Véronique Reymond.

Avec Siberia, son 25e film, Abel Ferrara a sans doute perdu une bonne partie du public berlinois et de ce qu'il lui restait de fans... A 68 ans, le New-Yorkais désormais installé en Italie signe un trip autobiographique improbable, toujours avec son fidèle acteur Willem Dafoe. Lequel fait ce qu’il peut pour rester crédible — et surtout sans partir en fous rires dans certains dialogues totalement loufoques et grandiloquents — dans le rôle de Clint, le double du cinéaste à l’écran. Mais la tâche n’est pas facile...

« Quand j’étais petit, mon père m’emmenait pêcher dans le grand nord canadien, près d’un lac » , débute Dafoe en voix off pour inaugurer ce voyage bien barré au pays des souvenirs. On le retrouve tenant un refuge au fin fond d’un paysage enneigé et veillant sur de magnifiques chiens-loups. Ses clients? Un inuit alcoolique ne parlant pas un mot d’anglais. Ou une jeune femme russe enceinte (Cristina Chiriac, la compagne de Ferrara, qui jouait déjà dans son précédent film Tommaso) et sa babouchka... Une fois que Clint descend, à la cave, on quitte toute forme de rationalité (il faut oublier la raison, conseille un magicien à Dafoe) et c’est parti pour une heure et demi de délire ésotérique, où Ferrara jette en pâture à l’écran toutes ses failles, ses névroses: ses mariages ratés, sa paternité défaillante (avec sa propre fille à l’écran), son absence à la mort de sa mère, le souvenir d’un père malade.

Mais à part Ferrara lui-même et peut-être son psychanalyste, on ne voit pas très bien qui peut être intéressé par cette descente aux tréfonds de l’âme du cinéaste américain. Jamais en effet le Ferrara ne réussit à transcender ses angoisses, ses crises personnelles pour toucher à quelque chose de plus universel. Pas plus qu’il ne parvient, en lorgnant ouvertement sur le cinéma de Jodorowski ou de Malick, à créer de véritables images fortes. Au final, il est assez triste, voire pathétique, de voir un cinéaste s’abîmer ainsi dans un essai totalement abscons et finalement assez égoïste, qui tient sans cesse à distance le spectateur.

La douleur d’une sœur

Dernière entrée en Compétition du jour, My Little Sister est le second long métrage de fiction de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, après La Petite chambre avec Michel Bouquet en 2010. Un duo de cinéastes suisses découvertes ici à Berlin en 2004 avec Berlin Backstage, documentaire consacré à la Philharmonie de Berlin.

Les Suissesses confrontent ici Nina Hoss et Lars Eidinger (que l’on a également vu ce week-end à Berlin dans Persian Lessons de Vadim Perelman) dans le rôle de deux jumeaux. La première est Lisa, dramaturge allemande ayant renoncé à écrire pour suivre son mari en Suisse, où il dirige une prestigieuse école privée. Le second, Sven, est un comédien de théâtre réputé. Resté à Berlin, celui-ci se découvre une forme agressive de leucémie. Sa « petite soeur », née deux minutes avant lui, lui fait évidemment un don de moelle osseuse, mais va tout faire pour lui donner le courage et l’énergie de remonter sur scène. En l’accueillant notamment chez elle près de Lausanne pour qu’il puisse se reposer tranquillement loin de Berlin et d’une mère, ancienne comédienne, dépassée par les événements (Marthe Keller).

Abordant un thème dramatique — celui de la frustration d’une sœur se sentant dépourvue face à la maladie de son jumeau —, Stéphanie Chuat et Véronique Reymond livrent un film de plus en plus éprouvant, à mesure que le frère s’affaiblit, et qui n’évite malheureusement pas l’écueil du mélodrame familial appuyé. En cause, des situations et des personnages un poil caricaturaux (notamment celui du mari de Lisa, construit comme une sorte de repoussoir).