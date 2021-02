Bexhill-on-Sea, 15 août 1939. Alors que la guerre est sur le point d’éclater, le professeur d’anglais de l’Augusta Victoria College disparaît. Quelques jours plus tard, sa directrice Miss Rocholl (Judi Dench) accueille Thomas Miller (Eddie Izzard), le nouvel enseignant chargé d’apprendre l’anglais à la vingtaine de jeunes Allemandes installées dans cet établissement privé du sud de l’Angleterre. En mission, comme son prédécesseur, pour le Secret Intelligence Service, Miller est chargé d’enquêter sur ce qui se passe dans cette école très spéciale, qui accueille des filles de dignitaires nazis. Et immédiatement, Ilse Keller (Carla Juri), la jeune espionne allemande en charge des jeunes filles, se montre suspicieuse à son égard…





Vaguement inspiré d’une histoire vraie

Coécrit, coproduit et joué par l’humoriste transgenre anglaise Eddie Izzard - qui a grandi à Bexhill-on-Sea -, Six Minutes to Midnight est inspiré d’une histoire vraie. L’Augusta Victoria College, unique établissement en son genre en Grande-Bretagne, a en effet réellement existé, de 1932 à 1939. Le sujet est inédit et potentiellement très intéressant. On connaît en effet les liens qui ont existé jusqu’au sommet de l’État (notamment en la personne du roi Edward VIII, contraint d’abdiquer au profit de son frère George VI) entre l’Angleterre et l’Allemagne nazie. Mais ce n’est pas réellement cela qui intéresse Eddie Izzard. Loin de son univers complètement nonsense - John Cleese le surnommait d’ailleurs le "Python perdu", en référence aux Monty Python -, le comédien se donne ici le beau rôle, celui de ce prof-espion un peu gauche mais au grand cœur, prêt à tout pour son pays et pour défendre ces pauvres gamines embrigadées dans l’idéologie de leurs parents…

Très planplan dans sa narration, Six Minutes to Midnight coche toutes les cases du film d’espionnage, dans une scénarisation à outrance qui l’éloigne du drame historique. Le film ne laisse malheureusement guère plus de surprise du côté de sa réalisation, sans allant, confiée à Andy Goddard, réalisateur de télé surtout connu pour avoir signé cinq épisodes de la série Downton Abbey. Cela se sent cruellement…

Six Minutes to Midnight Drame historique De Andy Goddard Scénario Eddie Izzard, Celyn Jones & Andy Goddard Avec Eddie Izzard, Judi Dench, Carla Juri, James D’Arcy, Celyn Jones, Jim Broadbent, Maria Dragus… Durée 1h39.

Disponible en Premium VOD sur Sooner (7,99€), à l’achat sur GooglePlay (8,99€), AppleTV (9,99€).