Tous les cinémas de Belgique sont fermés depuis le 14 mars. Leurs exploitants et leur public restent dans l’incertitude quant à leur réouverture. Au plus tôt le 8 juin, selon le calendrier des autorités, mais beaucoup d’acteurs de terrain doutent de la faisabilité.

“Nous ne pouvons malheureusement pas encore prédire ce que l’avenir nous réserve, écrit l’équipe du Palace dans un communiqué. Nous travaillons assidûment à un scénario de réouverture et souhaitons vous accueillir dans les conditions les plus sûres possible. “

"Nous subissons tous cette crise de plein fouet, et notre cinéma d'art et essai également... résume de son côté le Vendôme. En effet, notre structure culturelle cinématographique familiale repose essentiellement sur nos recettes, et donc vos entrées. La fermeture de notre lieu affecte la pérennité de notre asbl."

Malgré la fermeture, "des frais fixes élevés continuent à grever notre budget et cette situation fragilise notre structure financière. Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour préserver notre projet culturel, notre lieu, qui après 68 années de vie n’a jamais connu un tel défi."

En conséquence, les deux cinémas demandent n’ont pas l’aumône mais une forme “d’avance sur recettes”, en proposant à leur public d’acheter une carte d’abonnement de six places, qui seront disponibles sans limite dans le temps. Une septième place sera offerte afin de remercier les acheteurs de leur soutien.

La carte d’abonnement coûte 37.5€. Chaque carte ne sera disponible que dans le cinéma auprès duquel elle aura été achetée et sera à la billetterie de celui-ci après la réouverture.