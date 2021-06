Figurant sur l’affiche de la 74e édition du Festival de Cannes, qui déroulera son tapis rouge du 6 au 17 juillet prochain, Spike Lee en sera également le président du jury - il devait déjà l’être l’année dernière, si le festival n’avait pas été annulé…

Quelques films importants de Spike Lee : "Do The Right Thing" (1989), "Malcom X" (1992), "Summer of Sam" (1999), "La 25e Heure" (2002), "Inside Man" (2006), "BlacKkKlansman" (2018).