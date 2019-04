Steve Golin, le producteur de cinéma et réalisateur américain, notamment du film "Spotlight", est décédé à l'âge de 64 ans, annonce lundi le magazine américain Hollywood Reporter.

Il se battait depuis de longues années contre le cancer. Il fut notamment le co-fondateur des sociétés de production "Propaganda Films" et "Anonymous Content", avec lesquelles il a réalisé une kyrielle de spots publicitaires, de clips vidéos et de séries télévisées. Il a par ailleurs collaboré avec des réalisateurs de talents tels qu'Alfonso Cuaron, Steven Soderbergh, Spike Jonze et David Fincher.

En 2016, il a décroché l'Oscar du meilleur film avec "Spotlight". Ses films "The Revenant" et "Babel" furent par ailleurs nommés pour un Oscar.

Il a également collaboré avec David Lynch sur le road movie "Wild at Heart" pour lequel David Lynch a remporté la Palme d'Or en 1990.