Steven Spielberg débarque discrètement à Cannes dans un yacht de 200 millions de dollars Cinéma Patrick Laurent En voilà un qui respecte les distanciations sociales: son bateau, le Seven Seas, mesure 86 m de long...

© AFP

Il n'y a pas à dire, Steven Spielberg et sa femme, Kate Capshaw, respectent à la lettre les mesures de distanciation sociale. Ils viennent en effet de débarquer à Cannes, en toute discrétion, dans un yacht de 86 mètres de long. La place ne manque pas sur le Seven Seas, puisqu'il comporte sept suites, une piscine et une salle de cinéma dont s'occupent 23 membres d'équipage. Un petit bijou acheté 200 millions de dollars en 2010. A bord d'un tel navire de luxe, alors qu'on en croise peu cette année, faut-il préciser qu'en dépit de sa casquette et de ses lunettes noires, le cinéaste de 74 ans n'a pas réussi à passer incognito. Mais on suppose, bien évidemment, qu'il ne s'agit que d'une escale de travail, puisqu'il planche actuellement sur son prochain long métrage, axé sur sa propre adolescence.