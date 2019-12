L'Académie André Delvaux, organisatrice des Magritte du cinéma, l'événement qui récompense chaque année les acteurs et réalisateurs de films belges, a annoncé avoir fait appel d'un jugement qui établit que les résultats du concours de l'année 2015, donnant le film "Je te survivrai" gagnant, ont été faussés. Ce jugement estime que le producteur du film lauréat a pu avoir connaissance de l'évolution des votes du public et agir en conséquence, en raison d'un manque de discrétion de l'Académie. Le tribunal civil de Bruxelles, dans un jugement du 22 novembre dernier, a invalidé les résultats du concours du premier film aux Magritte 2015. "Le film gagnant devait être 'Marbie, star de Couillu les 2 Eglises'", affirme-t-il. Il enjoint donc l'Académie André Delvaux à publier le jugement dans le mois, sur son site Web, sur celui de Cinevox et dans divers organes de presse, sous peine d'une astreinte de 3.000 euros par manquement constaté.

L'asbl Big Bang Prod, productrice du film "Marbie, star de Couillu les 2 Eglises", avait intenté une action en justice contre l'Académie André Delvaux, l'accusant d'irrégularités dans la procédure des votes électroniques du public pour le prix du premier film, qui s'est déroulée de novembre 2014 à janvier 2015.

Le tribunal a retenu qu'il est ressorti de données informatiques que l'Académie avait communiqué l'état des lieux du vote à trois reprises au producteur de l'émission des Magritte. Il a ajouré qu'il est vraisemblable que l'information sur la tendance des votes en faveur du film "Marbie, star de Couillu les 2 Eglises" soit parvenue aux oreilles du gérant de la société Panache Productions et que ce dernier a ensuite pu agir en conséquence pour faire remonter les votes destinés à son film.