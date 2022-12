Et, pour marquer le coup, France 2 lui consacrera un prime événementiel ce mardi 6 décembre à 21h10. Polnareff y chantera ses morceaux iconiques, de Lettre à France à Holidays, en passant par On ira tous au paradis ou encore Love me, please love me. Ses réinterprétions, annoncées comme “inattendues” et “innovantes”, seront scrutés par les téléspectateurs, quelque peu déçus par le medley livré par l’artiste et les candidats de la Star Academy le 26 novembre dernier, lors de la finale du télécrochet sur TF1.

En duo avec lui-même

La chaîne a annoncé que Polnareff chanterait en duo… avec lui-même grâce à un hologramme nous ramenant à l’époque où ses chansons légendaires sont sorties. Un voyage dans le temps qui nous ramènera en 1968, pour Le bal des Laze, puis en 1989 pour Goodbye Marylou.

L’artiste sera également entouré d’un orchestre, composé de 13 musiciens, ainsi que d’autres chanteurs et chanteuses, venus lui rendre hommage en interprétant les grands classiques de son répertoire. Parmi eux, certains raconteront aussi comment les albums de Michel Polnareff ont impacté et marqué leur existence. Car, l’ambition de cette soirée est aussi de célébrer son œuvre et l’empreinte qu’elle a laissé sur plusieurs générations qui, si elles n’ont jamais rencontré l’artiste, sont intimement liées à son histoire, ses mots et ses mélodies. Cette soirée, qui a été enregistrée en présence de public le 29 novembre dernier, dressera le portrait d’un chanteur avant-gardiste, toujours en avance sur son temps et, surtout, incontournable.

Michel Polnareff, la soirée événement, mardi 6 décembre à 21h10 sur France 2.