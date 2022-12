Que les fidèles du feuilleton se rassurent toutefois, les aventures des Forrester, riche famille de stylistes, continueront sur TF1, la chaîne d’en face. Et ce à dater du 2 janvier prochain. Amour, gloire et beauté sera diffusé, du lundi au vendredi à 10h20, soit juste avant l’autre feuilleton iconique Les Feux de l’amour.

”Le Dr Taylor Hayes, psychiatre de renommée mondiale et ex de Ridge Forrester est de retour à Los Angeles pour passer du temps avec ses enfants et petits-enfants… mais son amour pour Ridge semble ne jamais vouloir s’éteindre. Et sa rivalité de plusieurs décennies avec Brooke Logan non plus ! Le drama entre les deux familles de Ridge – les Logan et les Forrester – les vieux griefs et les rancunes ne semblent jamais pouvoir être résolus…”, pitche TF1 dans un communiqué annonçant l’arrivée du feuilleton.

En Belgique, Amour, gloire et beauté est à retrouver sur RTL Play sous l’appellation Top Models.