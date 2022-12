Philippine Leroy-Beaulieu ou la revanche des actrices de plus de 50 ans

Camper une patronne française sexy et caustique dans Emily in Paris n'a pas seulement permis à Philippine Leroy-Beaulieu de relancer sa carrière. À 59 ans, la Franco-Italienne éclipse presque Lily Collins, la jeune star de série Netflix, et incarne en quelque sorte une forme de revanche des comédiennes de plus de 50 ans. Sur la plateforme, on peut la voir à la fois dans Dix pour cent (pour laquelle Cédric Klapisch avait fait appel à elle alors que sa carrière était à l'arrêt), Emily, qui la lancera à l'international, et la dernière saison de The Crown. Dans Emily in Paris - dont la saison 3 est diffusée depuis ce mercredi - elle campe Sylvie Grateau, une directrice d'agence de marketing de luxe française qui accueille avec réticence Emily Cooper venue des États-Unis. Un personnage infusé de clichés américains sur la Parisienne : chic, mince, dédaigneuse, juchée sur des talons interminables, cigarette à la bouche. Mais sous ses airs de patronne cassante et femme fatale, le personnage vient taquiner les injonctions de la société à l'égard des femmes qui ont atteint la cinquantaine. "Le message sous-jacent de la série, c'est que, peu importe l'âge et l'histoire des gens, il faut briser les étiquettes, les gens sont multifacettes", affirme Philippine Leroy-Beaulieu, qui ajoute toutefois qu'il ne faut pas surinterpréter la série et ses personnages, il est vrai, parfois caricaturaux.