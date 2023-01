Cette rupture, elle l'explique dans un article publié par le Parisien. "Tout à coup, à TF1, ils avaient à nouveau des tas de projets avec moi ! Ils m'ont proposé 'Danse avec les stars' et des tas de trucs. Puis le jour de la diffusion de 'Camping Paradis', est publiée une interview dans le Parisien qui titre 'TF1 a gâché 9 mois de ma vie', alors que je n'ai jamais dit ça dans l'interview. Et je n'aurais jamais dit ça avec tous les projets que j'avais à l'époque avec TF1 ! Mais eux ne veulent rien entendre et tout à coup je me retrouve blacklistée !"

Un choix que ne partage pas l'actrice et qui a voulu le faire savoir. "Vous vous rendez compte ce que TF1 est capable de faire, juste pour le titre d'un article ? Alors, je m'en fous, je ne veux plus travailler avec ces gens là ! Je ne veux plus travailler avec des cons !"