Comme certains le savent, parmi les coachs figurent Bigflo et Oli. Et, à la surprise générale, c'est eux qui lui ont donné envie de retourner sur son fauteuil rouge! La chanteuse explique qu'elle est revenue pour eux : "Leur présence apporte un vent de fraîcheur ! C’est une des raisons de ma présence. Je suis revenue pour Big Flo et Oli ! La confrontation entre nos deux générations s’avère drôle. Nous apprenons beaucoup les uns des autres. Quand ils me parlent de Twitch, je crois qu’ils parlent d’un twist."

À lire aussi

Zazie s'amuse de la relation qui unit les deux artistes : "Le fait qu’ils soient frères est une force mais aussi un inconvénient en cas de désaccord. J’attendais avec impatience qu’ils se chamaillent… et c’est bien arrivé deux ou trois fois! Au début, Bigflo et Oli étaient confiants mais ils se sont vite aperçus que les talents ne les choisissaient pas toujours. Ils ont été un peu déroutés… "

La chanteuse admet que l'envie de retrouver son équipe et cette "deuxième famille" l'a aussi guidée dans son choix.

" C’est bon de se retrouver tous ensemble, dans cette époque si troublée. Et découvrir de nouveaux talents reste un exercice passionnant."