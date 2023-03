”Star Academy”: TF1 ouvre le casting de la saison 2023

Un peu plus de trois mois après le sacre d’Anisha, le château de Dammarie-les-Lys cherche déjà de nouveaux locataires. Lors de la coupure publicitaire de Koh-Lanta : Le Feu sacré, ce mardi soir sur TF1, la chaîne privée a diffusé une annonce : Celles et ceux qui souhaitent intégrer, comme Enola, Louis ou encore Julien, la Star Academy et partager la scène avec les plus grands artistes peuvent désormais s’inscrire à un casting accessible via le site MyTF1 (https://eu.castitreach.com/ag/esgfr/staracademy2/welcome.html).