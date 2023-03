Un ancien candidat de "La Nouvelle Star" suscite une vive émotion sur le plateau de "The Voice": "Mon fils ne sera pas là ce soir" (VIDÉO)

Avec sa femme, ils sont les parents d'un petit garçon prénommé Lucien. Il explique en coulisses que son fils est atteint d’une maladie très rare qui l’a rendu sourd. "À partir de ses trois ans, il a perdu l’audition, il ne parle plus. Il est malvoyant et il a du mal à se mouvoir, à se déplacer. C’est quelque chose qui n’est pas facile au quotidien, mais on fait de notre mieux avec ma femme pour qu’il ait la meilleure vie possible", explique-t-il dans son portrait. "Lucien ne sera pas là sur le plateau, il sera devant l’écran. Comme il ne peut pas m’entendre, il y aura ma femme à côté de moi qui va faire les signes de la chanson."

Pour l'occasion, sa femme l'accompagne sur scène. Elle traduira, en langage des signes, le titre choisi par son conjoint. Après avoir joliment interprété "Fais-moi une place" de Julien Clerc, aucun coach ne s'est retourné sur Charles. "On est là tous les deux parce qu’on a un enfant malade, c’est vraiment important pour nous de faire passer le message ce soir, c’est qu’on a fondé une association qui s’appelle ‘La petite bulle de Lulu’. Plus tard dans sa vie, il pourra voir papa chanter et s’il n’entend, pas il verra maman signer. C’était l’histoire qu’on voulait vous raconter."

Avec leur histoire touchante, ces parents ont réussi à arracher quelques larmes aux coachs. C'est le cas de Vianney et de Zazie qui est montée sur scène afin de saluer les deux parents. "Lucien, ton papa et ta maman t’aiment très fort", ajoute la chanteuse.

Charles expliquera par la suite que son ancienne camarade de promotion a eu un peu de mal à reconnaître. "Je lui ai précisé qu’on se connaissait parce que j’attendais jusque-là une réaction de sa part, mais il n’y en avait pas eu du tout ! Quand je le lui ai dit, elle a écarquillé les yeux et elle a confirmé. C’était rigolo comme situation. Il fallait que je le fasse, cela aurait été dommage de ne pas avoir ce petit clin d’œil", déclare-t-il.