”Still. La vie de Michael J. Fox”, sur Apple TV + : être star et avoir la maladie Parkinson

La star au physique d’éternel adolescent a 29 ans. Au faîte de sa gloire, il apprend qu’il est atteint de la maladie de Parkinson, mal neurodégénératif incurable. “Ce petit doigt” commente avec le recul le Marty McFly de la trilogie Retour vers le futur (1985-1990) “était une vision du futur”.

Aujourd’hui sexagénaire, Michael J. Fox se confie dans Still. La vie de Michael J. Fox, un documentaire de Davis Guggenheim, disponible sur AppleTV +. Guggenheim est notamment connu pour Une vérité qui dérange (2006), sur l’activisme climatique d’Al Gore, ancien vice-président des États-Unis. Ce film a obtenu l’Oscar du meilleur film documentaire en 2007.

Still retrace à la fois la carrière de l’acteur d’origine canadienne (il est né à Edmonton en 1961) et comment il affronte cette maladie neurodégénérative (avec l’énergie et l’humour qui sont sa marque) depuis qu’en 1998, il a révélé au magazine People qu’il en était atteint.

Le montage dresse un parallèle, parfois appuyé, entre l’état présent de l'acteur, et l’hyperactivité qui caractérisait les personnages qu’il incarnait à l’écran. Le procédé prend tout son sens pour la période qui précède l’annonce de sa maladie. L’acteur révèle les artifices qu’il avait mis en place pour en masquer les symptômes de plus en plus visibles : saisir un objet et le manipuler frénétiquement, bondir sur place, bref, manifester la nervosité du personnage qu’il s’était construit dans la sitcom Spin City (qu’il a produite et où il est apparu de 1996 à 2000).

Guggenheim filme l’acteur dans sa vie quotidienne, entre séances thérapeutiques et scènes familiales – l’acteur a épousé Tracy Pollen, son ancienne partenaire de la sitcom Family Ties (Sacrée Famille, 1982-1989) qui l'a révélé. Malgré la présence à l’écran de Tracy et de leurs quatre enfants, aujourd’hui jeunes adultes, sa famille ne s’exprime jamais.

Guggenheim ne quitte jamais le giron de l'acteur – encore charismatique malgré des symptômes de plus en plus marqués. En résulte un bel hommage, émouvant mais un peu trop déterminé à l’être : Hollywood n'est pas très loin. Guggenheim ne tire aucune leçon de “la vie de Michael J. Fox”. Sauf, par défaut, qu’il est préférable de s’appeler Michael J. Fox si on est atteint de Parkinson.

Still. La vie de Michael J. Fox | Still : A Michael J. Fox Movie Documentaire De Davis Guggenheim. 1h34 Sur AppleTV +