”Je me suis planté cette année” : Nikos Aliagas évoque les raisons de son départ de 50' Inside

Invité sur le plateau de l’émission “Quelle époque !” sur France 2, Nikos Aliagas en a dit plus sur les véritables raisons de son départ : “Cette année, j’ai eu déjà la Star Academy, The Voice… C’est beaucoup de préparation. Être omniprésent à l’antenne, ça signifie aussi être là physiquement”, a-t-il déclaré face à Léa Salamé.

”Je me suis planté cette année, j’ai fait une chute de plus de deux mètres, je me suis fait très mal”, a-t-il continué en évoquant sa chute sur le plateau de la “Star Academy” durant une coupure publicité, “je suis remonté mais je m’étais pété l’adducteur. Et ensuite, il a fallu faire toute la saison de 'The Voice'. Je me dis que c’est beaucoup de choses mais il ne faut pas être plus gourmand que ses envies.”

Nikos Aliagas a enchaîné en expliquant que c’était certainement une bonne chose pour lui de quitter l’émission qu’il présentait depuis 2007 : “Il faut se connaître soi-même. Le juste milieu, à un moment, c’est de savoir dire stop, de se dire 'j’ai fait ma part, maintenant je rentre'. Cela ne sert à rien d’en faire plus. À un moment donné, les téléspectateurs en ont marre et vont se dire 'il me fatigue, le Grec'”.

Un départ pour éviter l’année de trop ? “Je pense que ça aurait été l’année de trop mais peut-être que je me trompe. Mais j’espère me tromper maintenant où je suis libre que plus tard quand je n’aurais plus le choix. Elle va me manquer cette émission mais j’aurai plus de temps pour me consacrer à d’autres choses et notamment mes photos”, a conclu le célèbre animateur.